玄奘大學昨(25)日於線上舉辦「2023跨時代下文化理解教學溝通與實踐國際研討會暨南島史學會第50回大會」活動。本次會議邀請到北洋大學校長奧村訓代分享日本的日本語教育50年來演變歷程和思維，值得目前台灣針對外國人推廣華語文教學時做為參考。

玄奘大學校長簡紹琦在致詞時表示，玄奘大學多年來致力於推動教學實踐計畫與教學法的創新研究，在日本的相關的學術社群已產生一定的影響力，今年也延續往年傳統，與日本學術單位合作，今年的研討會規劃了中文、日文、南島史學會場以及壁報發表，收集了許多精彩的文章，也邀請到日本學者來台及線上跨國發表。

整合實體與虛擬發表，台日學者雲端交流，玄奘大學校長簡紹琦與北洋大學奧村訓代校長。(照片/玄奘大學提供)

本次的大會演講主題「關於日語教育環境的令人眼花繚亂的變化」，由北洋大學校長奧村訓代主講，為響應南島史學會今天舉辦第50回大會，他將日本50年以來的日本語教育發展逐一回顧。

北洋大學校長奧村訓代線上分享日本語教學的三大階段。(照片/玄奘大學提供)

奧村訓代表示，目前隨著高齡少子化情形愈發嚴重，日本社會需要大量外國人到日本工作，因此日語教授對象除了留學生外，也開始將重點放在日本工作的外國人。另外，日本文化廳推出日本語能力can-do-B1的標準，B1相當於中級日語，日本計畫參考歐美國家，提供在日本工作的外國人能達到B1程度，約600小時的免費語言課程。

2019年通過「日本語推進法」，產生三大議題，包括日語教師資格的認定問題，未來日本語老師需經過420小時的研習，並通過考試後才能取得國家資格。此外，目前在日本境內的外國人約有300萬人，其中180萬人是到日本工作的外國人，如何幫助他們學習日語，適應日本生活，是更重要的事。而為了因應去年推出的chatGPT，面對AI趨勢，奧村訓代認為AI會取代日本語教學的工作，應該善用AI的優點，協助在日外國人解決語言阻礙，適應在日生活，是未來要關注的重點。

日本台灣交流協會敬田細子與北洋大學校長奧村訓代線上與線下參與盛會。(照片/玄奘大學提供)

研討會共發表7篇日語論文，11篇中文論文，南島史學會也發表了7篇論文，優秀論文將會收錄至「教學與實踐研究論叢」期刊中。奧村訓代補充，因為本次會議是線上舉辦的關係，也讓許多遠距離的人士及日本學者能夠達到交流的效果。

南島史學會成立於1972年，初期主要是從東亞歷史的角度來研究琉球和沖繩對亞洲歷史的影響，近年來則擴大研究對象，包括台灣、菲律賓及其周邊地區，研究領域也擴展到歷史、民族學、歷史學、社會學、民俗學、藝術史和文化互動等各種國際化研究學科。