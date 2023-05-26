玄奘大學昨(25)日於線上舉辦「2023跨時代下文化理解教學溝通與實踐國際研討會暨南島史學會第50回大會」活動。本次會議邀請到北洋大學校長奧村訓代分享日本的日本語教育50年來演變歷程和思維，值得目前台灣針對外國人推廣華語文教學時做為參考。
玄奘大學校長簡紹琦在致詞時表示，玄奘大學多年來致力於推動教學實踐計畫與教學法的創新研究，在日本的相關的學術社群已產生一定的影響力，今年也延續往年傳統，與日本學術單位合作，今年的研討會規劃了中文、日文、南島史學會場以及壁報發表，收集了許多精彩的文章，也邀請到日本學者來台及線上跨國發表。
本次的大會演講主題「關於日語教育環境的令人眼花繚亂的變化」，由北洋大學校長奧村訓代主講，為響應南島史學會今天舉辦第50回大會，他將日本50年以來的日本語教育發展逐一回顧。
奧村訓代表示，目前隨著高齡少子化情形愈發嚴重，日本社會需要大量外國人到日本工作，因此日語教授對象除了留學生外，也開始將重點放在日本工作的外國人。另外，日本文化廳推出日本語能力can-do-B1的標準，B1相當於中級日語，日本計畫參考歐美國家，提供在日本工作的外國人能達到B1程度，約600小時的免費語言課程。
2019年通過「日本語推進法」，產生三大議題，包括日語教師資格的認定問題，未來日本語老師需經過420小時的研習，並通過考試後才能取得國家資格。此外，目前在日本境內的外國人約有300萬人，其中180萬人是到日本工作的外國人，如何幫助他們學習日語，適應日本生活，是更重要的事。而為了因應去年推出的chatGPT，面對AI趨勢，奧村訓代認為AI會取代日本語教學的工作，應該善用AI的優點，協助在日外國人解決語言阻礙，適應在日生活，是未來要關注的重點。
研討會共發表7篇日語論文，11篇中文論文，南島史學會也發表了7篇論文，優秀論文將會收錄至「教學與實踐研究論叢」期刊中。奧村訓代補充，因為本次會議是線上舉辦的關係，也讓許多遠距離的人士及日本學者能夠達到交流的效果。
南島史學會成立於1972年，初期主要是從東亞歷史的角度來研究琉球和沖繩對亞洲歷史的影響，近年來則擴大研究對象，包括台灣、菲律賓及其周邊地區，研究領域也擴展到歷史、民族學、歷史學、社會學、民俗學、藝術史和文化互動等各種國際化研究學科。
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