近兩年國片題材多樣化，產量與口碑齊飛，臺灣影視產業發光發熱，身為影視產業人才培育基地的義守大學，其電影與電視學系今年線上畢業展《乘影者》共推出12件作品，包含短片、長篇劇本和論文著作等，其中論文主題，以已故巨星張國榮所飾演的電影《色情男女》為探討，深入分析與研究其表演特色。《乘影者》官方YouTube近一個月內突破11,000觀看次數，深受市場青睞。

《乘影者》取自「成癮者」與「成影者」之諧音，意旨「拍片成癮的影人們」，充分展現影視系學子對於電影夢的堅持與執著，在歷經大學四年的淬鍊，一步一步朝向成為電影人的目標前進。今年短片作品主題圍繞在共情與自我對話，涵蓋別人傷痛、自己脆弱、相互理解愛戀、親子交流，以及與第二人格衝突等元素。短片《雙細胞》，以雙重人格為故事背景，描述高中女孩在同儕暴力和家庭失和的壓力下，分裂出次人格保護自己，劇中女主角多次與次人格產生理念意見不合的衝突，不但考驗主角演技外，更深入探討校園霸凌、極權父母等社會議題。

短片作品《雙細胞》，以第二人格衝突元素，深入探討校園霸凌、極權父母等社會議題。(照片/義守大學提供)

長篇劇本組故事背景跨越古今中外，呈現恐怖、懸疑推理等劇情。像《十安風暴》的題材以國內少見古裝武俠類型為主，描述在明朝嘉靖年間，一位少女的父母被殘忍殺害後，如何展開復仇之路的故事，擔任編劇的李壬萍從小就喜歡閱讀，她說文字是一種藝術，具有魔力可給予讀者想像空間，因此決定將天馬行空的創作靈感注入在劇本中，為自己的畢業成果作品留下完美的句點。論文組則介紹張國榮電影《色情男女》以及他的表演方法研究，另一篇則從造型設計角度研究電影《歡迎來到布達佩斯大飯店》。

影視系學子卯足全力投入畢業創作，充分展現影視系學子對於電影夢的堅持與執著。(照片/義守大學提供)

擔任影展總召的沈冠勳說，這次影展全面改成線上模式，對團隊來說是相當大的挑戰，不論在作品的呈現、直播技術以及行銷宣傳等，都是經過無數次的討論與修正，才有豐收的成果。指導老師陳嘉暐說，藉由網路平台的分享，讓學生的作品可以讓更多觀眾欣賞。影視系主任張國甫表示，今年的作品是學生在三年疫情期間完成學習的成果，展現了從困難中轉化出反思與熱力的樣貌，藉由網路的力量，傳遞精彩與驚豔，讓全臺灣甚至是全世界，都能看見義大學子的傑出作品。