新北市教育局今(26)日舉辦第四屆「新北市111學年度STEAM跨域整合型人才培育－夢想推手種子教師授證暨精進回流」活動，教育局長張明文出席為36位種子教師授證。下午的課程邀請STEAM跨域輔導團黃炯彬老師及劉一霖老師進行公開授課，透過嚴謹的説觀議課，讓參加研習的老師更熟悉STEAM教育融入課程的策略，培育種子教師教學研發與實踐素養。

教育局長張明文指出，新北市自108年起，為使STEAM教育落實於各校，首先成立全臺唯一STEAM大聯盟總部及STEAM跨域輔導團，並設計種子教師培訓計畫。新北STEAM跨域輔導團由26位團員及1位指導教授組成，以新北STEAM大聯盟總部為基地，創發各式課例、推動「STEAM夢想推手」種子教師培訓以及STEAM假日親子學院等，多元發展的STEAM正是新北的特色。

擔任研習課程講師的STEAM輔導小組資深輔導員黃炯彬表示，這次的公開課是以培養孩子「解決複雜問題的能力」為核心設計，孩子在進行「如何讓車子停下來」的問題情境中，統整了科技、科學、藝文等跨領域的智能，並和夥伴們一起完成目標，培養孩子所需的重要素養。

另一位講師STEAM輔導小組兼任輔導員劉一霖說，STEAM教學比較多元化，國小美勞課程本來就在訓練孩子們動手做的能力，除了美感體驗及手作能力技巧，其教學模式提供小朋友去接觸科學概念、實際應用數學量測、體驗工程設計及應用科學創作數位藝術等，更能跟上現代科技脈絡並與國際接軌，讓孩子們樂於學習。

張明文局長(左)為STEAM輔導小組兼任輔導員劉一霖(右)授證。(照片/新北市教育局提供)

參與劉一霖老師課程的自強國小六年九班蘇于喬同學說，我們這學期美勞課上了很多不一樣的單元，老師說這是STEAM課程，有些同學覺得好像在上自然，有些又好像數學課，自己最喜歡紙飛機的單元，一張空白紙就可以做一台飛機，還可以自己調整紙飛機的飛行路線，有點像是自然課、數學課跟美勞課都一起上了。

今日活動邀請STEAM輔導小組指導教授，臺灣師範大學教授林坤誼對課程實施狀況及評量之設計與進行給予回饋與增能，林坤誼教授表示，新北市推動STEAM教育已有多年豐富的經驗，許多學校也組成STEAM教學團隊，致力於提供更多元的跨領域學習經驗，十分值得肯定。期盼STEAM跨域種子團隊能夠持續從學生的角度出發，共同合作開發出更多跨域整合的多元課程，以培養學生的STEAM關鍵能力。

STEAM輔導小組指導教授林坤誼表示，期盼STEAM跨域種子團隊能夠持續從學生的角度出發，共同合作開發出更多跨域整合的多元課程，以培養學生的STEAM關鍵能力。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市推動STEAM跨域整合型人才培育，目前積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內及跨區域組成策略聯盟，達到全市擴散的效果，STEAM教育講求跨域學習、團隊合作、創意發想和應用實作，恰恰是108新課綱所提到素養導向教學、探究與實作跨領域的最佳範例。新北STEAM夢想推手種子教師研習，以學校團隊為培訓對象，正符合新課綱所強調的「自發、互動、共好」，透過團隊協力，共創更多符合學生需求的跨域實作課程。