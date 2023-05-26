因應時代變化與市場需求，東吳大學通識教育中心將於112學年度上學期開設「美麗新境界－跨域講座」全校性選修課程，橫跨產業、科技、人文等領域，劃分永續金融、生態環境、科技全球化、元宇宙世界四大主題，並每週邀請一位專家學者或企業家分享永續經營之實務經驗，拓展學生全新「視界觀」。

東吳大學通識教育中心於本(111)學期初，由副校長詹乾隆領軍，成功通過「教育部提升大學通識教育中程計畫」，成立「美麗新境界－ESG 產學跨域講座課程」教師社群，共同商討並規劃未來的全新課程。

ESG指的是環境保護（Environment）、社會責任（Social）和企業管理（Governance），在東吳大學副校長詹乾隆、通識中心主任林宜陵主任以及翱騰科技董事長陳立新、驊訊電子董事長鄭期成等業師的努力下，社群一共舉辦了五次教學活動，包含邀請潤泰精材董事尹崇恩老師演講「永續經營環境因素探討」、前元大創投董事長暨儒道中心創辦人李克明老師舉行「元宇宙世界人文講堂」、王道銀行戚宇賢經理講述「B型企業與ESG之實踐」等，使學生收穫滿載。

元宇宙世界體驗(驊訊電子董事長鄭期成授課)。(照片/東吳大學提供)

教師社群第五次活動，學生總結性報告。(照片/東吳大學提供)

而學生受到多位專家學者的啟發，也在課程最後總結學期以來的學習成果，分享治理公司時，應透過何種方法達到ESG目標，並且分析成效與優缺點，評估公司整體走向，使其掌握時代發展的趨勢，快速融入現代職場。

發展跨領域教學是通識中心重視的目標，尤其在環境保護意識興起的現代，藉由永續發展達到創新、循環實是門重要課題。歡迎點閱東吳大學通識教育中心教師社群成果影片，並隨時關注通識中心發布的各種新消息。