大新營區美術藝才班成果展首次與臺南市兒童藝術教育節「藝起賞」合作擴大展覽，5月26日於新營文化中心大廳開幕，臺南市政府副秘書長王揚智代表黃偉哲市長出席，讚揚新營區對於藝術教育深耕紮實，期許在藝術教育推動上，南市能成為全國典範。開幕活動中，由南新國中特聘製偶大師黃憲章老師指導學生製作人偶和佈景，搭配包琇月老師說故事-《快樂王子》，演出別出心裁的偶劇。

大新營區美術藝才班成果展與臺南市兒童藝術教育節「藝起賞」合作擴大展覽開幕。(照片/臺南市政府提供)

黃偉哲市長表示，南市藝術深耕推展，從市區到偏鄉，無所不在，堪稱城市美學的最佳示範，走過疫情的南市，藝術展演再次蓬勃發展，為了緩和過去三年來的封閉與恐懼，更多的民眾樂意參與藝術活動，藉由藝術美感的傳遞，讓人們的內心再度活躍起來。

教育局長鄭新輝表示，這次特別結合大新營區美術藝才班聯展與兒藝節「藝起賞」擴大展出，共分雅藝館、第二、三畫廊及意象廳等4個展場，展期為112年5月26日至6月11日，由南新國中、新進國小及月津國小美術藝才班112位學生參展，共計548件作品展出；「藝起賞」部分則由南市12校188位師生展出共計33件集體或個別作品，美術班與普通班學生首次共展，其意義非凡，展現的不只是精緻熟練筆法，還有每位學生作品蘊含的童趣與創意，誠摯邀請喜愛藝術的朋友們，踴躍前來參觀與體驗。

月津國小今年的主題為「藝探究津」，月津國小丁女玲校長表示，展覽以月津在地文化結合孩子內心的想像作為創作題材，跨域結合語文、資訊及自然等科目。展品共分三個部分，「光彩月津」配合月津港燈節特色，以燈為元素，創作社區立體景點燈罩地圖；「FUN藝月津」以校園為主題設計文創商品；「藝展月津」則是學生活用繪畫、漫畫、水墨等媒材技法，畫出獨一無二的作品。

新進國小成果展主題為「朕藝聯盟」，以美國電影「復仇者聯盟」為發想，代表「我」即是藝術界裡的超級英雄，無所不能。新進國小林良駿校長表示，展覽共3個亮點，由六年級畢業班組成的藝術聯盟成員們繪製「自畫像」，將自身代表性物件與對未來的夢想，恣意揮灑於圖紙上；集體創作「新營插畫地圖」，結合校本課程認識新營，也認同自己的家鄉；團體創作應用複合媒材，組合出「朕藝聯盟社區大樓」，創作專屬自己的夢想空間，再與其他成員結合成社區大樓。另外，畢業班用陶土捏塑屬於自己的畢業帽，象徵「祝福加冕」意義。

承辦學校南新國中曾於110年榮獲教育部藝術教育貢獻獎殊榮，此次策展以「藝起繽紛」為主題，透過成果展開啟少年藝術家的夢想與創意。南新國中黃美芳校長表示，此次展出有別以往傳統的單一素材創作，融入多元題材，結合日常生活體驗及學生豐盛的想像力，絕對讓觀眾們大開眼界。展出內容除呈現學生們平時紮實的藝術基礎，有水墨、彩畫、設計、素描及版畫等作品外，還有多元的統整課程設計，如設計課、戶外踏查、傳統偶戲及藝術參訪等，學習範疇廣泛，從人文到自然，從現代到傳統，都是學習關注的焦點、靈感的泉源。

南新國中學生演出偶戲為活動開場。(照片/臺南市政府提供)

本次藝起賞創作主題-「兔子的藝想世界」於意象廳展出，其中師生共創的作品有內角國小「兔子勇闖白河蓮鄉」將英語融入創作；新進國小作品「兔子撞南瓜」以草間彌生的南瓜田為發想；坔頭港國小「TWO兔江湖」以兔子武俠視角延伸創意；玉山國小作品「玉山兔子的12月」利用版畫拼貼兔子造型；新橋國小作品「老兔與七隻頑皮小兔」結合校園特色植物呈現；另外還有月津國小、歡雅國小、海佃國小、麻豆國小、永康國小、省躬國小及崇明國小等作品，現場還備有影片說明作品的創作歷程，與觀眾分享作者的創作理念與感受。