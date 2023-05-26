由教育部主辦的112年全國大專校院運動會日前圓滿閉幕，龍華科技大學化材系五專部三年級傅茜筠同學，在田徑一般比賽項目技壓群雌，勇奪全國大專女子組銀牌的佳績。

為發展我國大專校院競技運動風氣，提高運動技術水準，培育優秀運動員，112年全國大專校院運動會日前在中原大學盛大舉行，來自全國114所大專校院運動好手齊聚一堂，展開為期5天的精彩競技。

龍華科大田徑隊、化材系五專生傅茜筠同學，平時利用課餘時間在校內進行肌力體能訓練，並時常往返桃園田徑場地進行密集訓練，對自我要求甚高。除了運動技能績優外，傅茜筠的學業表現也相當優異，在校各科平均分數保持在90分以上，更是班上書卷獎常勝軍。

田徑隊指導教練、觀光休閒系辛麗華老師表示，田徑運動是人類最傳統的運動項目，分為徑賽與田賽，而田賽項目的鉛球是以距離長度計算成績之投擲項目。該運動為個人項目，訓練期間需要強大的毅力與抗壓性，不斷鞭策自我才能持續爭取佳績。而比賽能夠奪牌及獲得名次，除了歸功於傅茜筠同學的天賦及努力，也感謝學校對比賽資源的全力支持與各項協助。

傅茜筠獲獎後，開心和田徑隊指導教練辛麗華老師合影。(照片/龍華科大提供)

龍華科大校長葛自祥特別恭喜傅茜筠奪牌的優異表現，同時感謝指導教練的辛勞。葛校長指出，運動培訓屬於學校多元學習教育的一環，除有助於學生培養專注力與抗壓性，更有利於其養成未來進入職場的工作態度。學校除各系專業知識與實作技能的學習外，更相當重視學生社團活動。參與運動性社團可培養學子運動習慣，提升體能有益身心健康，並從團體生活及訓練中發展良好的人際關係，促進同學間情感交流，對技術提昇及推廣運動風氣，都具有積極正面意義。