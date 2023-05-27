更生黨近期第二次推動「全國全面大減刑」，在舉辦遊行的前夕，高雄市黨部主委郭鈺燒炭自殺，郭鈺以死來表達「更生人」向社會拋出最無奈與無言的抗議。根據更生黨提供郭鈺的死前語音留言，郭鈺用盡最後一口氣，表達出社會對更生人的不公平，以及強套在更生人身上的緊箍咒標籤，使得更生人走投無路，只有走回頭路。

更生黨於記者會為郭鈺默哀。（攝/景義婷）

一直以來持續為更生人發聲與協助重新踏入社會的更生黨，27日其黨主席吳軾子在推動「全國全面大減刑」記者會中提到，矯正署給更生人的創業貸款申請難度高，有部分更生人原先出獄抱著可以申請創業貸款，重新投入社會，由於創業貸款申請的門檻過高，需要請公務員或有不動產的人擔保，對於更生人來說這個條件太難了，希望政府修改矯正署的創業貸款條件，調低貸款金額，給更生人一條活路。

更生黨主席吳軾子。（攝/景義婷）

吳軾子向所有更生人喊話，更生人自己需要自力更生，做出榜樣讓社會接納你，才有機會重新投入社會。此次高雄市黨部主委郭鈺燒炭自殺事件，讓遊行更顯得悲壯與哀戚！希望藉著郭鈺的「死諫」，喚醒台灣社會對更生人的關注，嚴肅的來探討，我們台灣是不是該「全國全面大減刑」，以符合台灣人權立國的精神，並給更生人一條活下去的路，去更生黨的期盼與使命。