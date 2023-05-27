玄奘大學餐旅學系在2023年馬來西亞WCC世界金廚國際大賽WCC World Chefs Cuisine獲得了杯子蛋糕組-銀牌以及聖誕餅乾組-金牌的好成績。此次的世界廚藝大賽有來自10個國家1600位廚藝選手同場競技，玄奘大學由湯彩群和錢慧佳師生二人代表學校出賽，獲得了1特金牌、3金牌、1銀牌的亮眼成績表現。

玄奘大學餐旅管理學系來自馬來西亞沙巴州的錢慧佳同學，從小就喜歡為他人提供服務，她擅長整理房間，以確保整潔和舒適的環境。夢想將來從事與餐旅業相關的工作，尤其是在旅館業方面。希望能為每位旅客提供乾淨整潔的房間，讓客人有賓至如歸的感受。在眾多台灣學校中，她選擇了玄奘大學餐旅系來追尋自己的夢想。

玄奘大學湯彩群和錢慧佳師生二人代表學校出賽，獲得了1特金牌、3金牌、1銀牌的亮眼成績。(照片/玄奘大學提供)

錢慧佳同學畢業於馬來西亞沙巴州根地咬高中普通科，在她的母校中，是唯一選擇台灣就讀大學的。進入大學之前是個廚藝小白，甚至從沒想過自己會學做烘焙。在玄奘大學的學習過程中她修習了旅館的很多課程，同時也選修了烘焙的廚藝課程，在和湯彩群老師學習烘焙過程中，逐漸發現了烘焙的樂趣。在大三的時候和學校申請創新創業補助計畫，由湯彩群老師輔導創業團隊，和同學們成立了自己的yum yum小心點公司，在學校販售自己親手製作的烘焙點心。

去年底，湯彩群老師找到了錢慧佳同學，並邀請她參加2023年馬來西亞舉辦的世界廚藝大賽，老師表示會陪同她參賽。錢慧佳同學雖心有忐忑，還是在老師的鼓勵下選擇勇於挑戰自我，在湯彩群老師的指導下歷經幾個月的訓練，錢慧佳同學終於不負眾望，獲得佳績。

玄奘大學錢慧佳同學於比賽現場側錄。(照片/玄奘大學提供)

玄奘大學餐旅系為錢慧佳同學打開了通往新世界舞台的大門，希望她能繼續努力追逐自己的夢想。