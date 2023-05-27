立法院副院長蔡其昌今(27)日獲邀赴東海大學發表主題演說，他以大學長身份向學弟妹暢談「人生抉擇，在要與不要之間」，鼓勵畢業生面對迷茫，勇敢擁抱失敗踏上社會旅途。

東海大學(27)日舉行「112 年畢業典禮」，邀請傑出校友蔡其昌，回母校向學弟妹演講。大學、碩士都是東海畢業的蔡其昌開場即表示，畢業快三十年的他，是首次參加東海大學的畢業典禮，過去追求自由的他，都選擇不參加畢典，所以這次以貴賓身份出席演講，讓他格外珍惜，隨即他以「人生抉擇，在要與不要之間」為主題，勉勵畢業學子踏上社會旅途。在東海1400多位畢業生面前，東海大學長蔡其昌語重心長說，不管人生到什麼階段，總是要在「要與不要之間做決擇」，迷茫是必然的。但是，學子應當知道無論做什麼選擇，都要付出代價。

東海大學長蔡其昌，鼓勵畢業生面對迷茫，勇敢擁抱失敗踏上社會旅途。(照片/東海大學提供)

蔡其昌說，當年考上了東海大學，曾讓他的父親為他感到驕傲，但選擇歷史系卻曾讓他感到迷惘，雖被父親遊說轉系，但最後仍執著在這個系所一路唸到碩士畢業，7年半的時光也逐漸讓他探索出未來道路。

蔡其昌面對畢業生再次強調，每個人都會在畢業之際感到迷茫，他自己也不例外，甚至不知道會在35歲的時候，會當上立法委員成為政治工作者，身為資深球迷的他，也不知道後來還有機會當上中華職業棒球大聯盟會長。他以棒球局數比喻，畢業不過到二局上半，東海有良好的教育環境以及強大的校友群，所以畢業學子不要迷茫，要有自信，勇敢面對未來！

東海校長張國恩致詞表示，畢業學子面臨歷史動盪，但不要氣餒。(照片/東海大學提供)

東海校長張國恩致詞表示，東海第六十五屆畢業學子面臨了人類歷史中的兩大動盪。第一，畢業生是COVID病毒爆發的第一屆大學入學學生；第二，今年畢業生面對ChatGPT的出現，就得面臨新興技術時代的重大變革。

張國恩說，但千萬不要氣餒，畢業只是人生的里程碑之一，過去東海所培養的品格力，將更韌以東海人的愛與夢想，以此勉勵畢業學子踏上社會旅途並擁抱失敗，堅定毅力的往前走。張國恩說，各位是未來自己的建築師，要永遠保持對價值觀的忠誠，培養人際關係；東海學生擁有無窮的潛力，相信應用所學並善用人工智慧，在未來將脫穎而出。

東海董事長吳清邁對畢業生表示，要以身為校友為榮。(照片/東海大學提供)

東海董事長吳清邁對畢業生表示，今天是第六十五屆畢業典禮，當你們踏出校園，將走入新的篇章，在校園外，你們就是校友，要自信的宣告，你們是東海人！ 吳清邁說，東海校友有強大的凝聚力，發展相輔相成，你們未來會得到支持，以及更多的合作機會。

東海校友總會長吳錫銘也指出，東海畢業校友相當傑出，在產、官、學、研皆有亮點傑出校友。政治界，有立法委員十多位，除了立法院副院長蔡其昌是東海校友，立法院院長游錫堃也東海畢業；金融界，有超過十多位曾擔任過銀行的董事長；企業界，也有包括英業達集團的創辦人、雄獅董事長等；東海在學術界更培養出了14位中研院院士，所以他希望畢業生能為自己身為東海人為榮，自信的面對未來。