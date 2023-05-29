大同大學獲國科會補助，三位博士及博士後研究員，日前飛往華沙理工大學（Warsaw University of Technology）進行研究交流。申請計畫的化生系副教授邱郁菁說，華沙理工大學是波蘭最好的大學，除增進學術能量，「也給學生不同的環境和學習機會」，本校為私立大學獲兩年補助最多人數的學校。

前往華沙理工大學研究的有博士生鄒盛榮、陳品璇以及博士後研究員蔡旭翔，分別獲得新台幣90萬~130萬不等的補助經費，研究計畫為「能源複合材料開發與特性研究」，將專注於燃料電池相關議題，預計每年會有1~2篇的學術論文產出。三位博士生在華沙理工大學實驗室(化工系)的指導教授Marta Mazurkiewicz–Pawlicka，為邱郁菁老師多年來在學術上交流的好友。

三人合照(左起)Mazurkiewicz教授、院副院長Wojciech Orciuch、邱郁菁副教授。(照片/大同大學提供)

大同大學與華沙理工大學的情誼深厚長遠，「應該從上個世紀就開始了！」機材系榮譽教授林鴻明多年前因緣際會，在某次研討會上認識華沙理工大學教授，交換學術理念相談甚歡，搭起了兩校的交流。邱郁菁老師也因研究計畫，多次赴波蘭，「從人生地不熟，到後來像走『灶咖』（廚房）一樣熟悉」，互相請益、彼此交流，友好關係延續超過20年。

博士生鄒盛榮實驗室。(照片/大同大學提供)

波蘭首都最好的兩所大學，就是華沙理工大學以及華沙大學（無設立理工科系），邱郁菁認為，大同大學學生和華沙理工大學都重視「實作能力」和「理論基礎」，兩者交流合作就是強強聯手，對學生實力增進大有幫助，期待未來有更多機會讓兩校師生交流。