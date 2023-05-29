新北市攜手台積電慈善基金會於27日在新北市民廣場辦理全國唯一最大場「技職Chain 跳轉未來」高中職、大學、廠商就業的三合一技職博覽會。學生體驗從技高、科大到進入職場的技職人才學習與應用的課程活動，提供北北基桃國中生、高中職生、家長在升學或就業一次搞定。

劉和然副市長致詞時特別表示，博覽會整合全國34所國私立科大、22所技高學校及60家廠商，近200個校、科、系、企業展示特色。各行各業的專業人才需要大學、高職及產業共同培養，新北市擔任號召角色，攜手台積電，從人才需求出發，讓全國科大、產業與新北市技職教育共同推動一貫化務實致用的專業人才。

劉和然副市長現場與學生共同體驗從技高、科大到進入職場的技職人才學習與應用的課程活動。(照片/新北市教育局提供)

活動包含超過110個系所教授在現場提供選填大學志願服務、高中學習歷程健檢與模擬面試、演講與表演、摸彩活動與國中技職宣導活動等。教育局也特別安排技專校院招生策略委員會林祐正執行長說明四技二專甄選入學學習歷程審查重點，全力協助學生邁向未來。

台積電慈善基金會彭冠宇執行長表示，今年是第一次在新北市為技職學子辦理廠商徵才活動，提供高中職畢業生「只有升學」以外的另一種選擇，就業媒合讓他們擁有畢業即就業的機會，現場包含中華電信、瓦城、一之軒、布蘭朵酒店及宏碁等大廠產業可以直接面試就業、履歷健檢等，一起找技職專業好人才。

樟樹國際實中課程諮詢輔導教師鄭姿蓉表示，技高學生選擇升學時，可依據在校期間的修課及各項競賽表現，適性選擇不同升學領域，更可以直接進入職場實踐所學。

頒發企業廠商感謝狀後大合照。(照片/新北市教育局提供)

瑞芳高工資訊科三年級學生陳宇威說，來參加活動可知道各大專院校系所特色，並有學習歷程健檢和模擬面試，對於自己有很大的幫助。