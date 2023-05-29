國立臺南大學2023阿勃勒節高中(職)熱舞賽，5月28日在該校府城校區登場。熱舞賽由陳惠萍副校長主持開幕儀式，南大校友總會吳東林理事長、校友總會理事周育賢校長、臺南市進學國小周生民校長、家齊中學王素珍主任等貴賓到場支持熱鬧無比。本次比賽，計有10所學校11支隊伍一起飆舞競技，比賽結果由家齊高中-家齊嘻研TOMBOYISH奪得第一名，第二名為臺南女中-Immortality，第三名為長榮女中-Luscious。

南大陳惠萍副校長致詞時表示，感謝各界對南大阿勃勒節的支持與參與，南大自2008年起辦理阿勃勒節活動，不論是熱舞賽、學生社團展演等各項系列活動，都獲得師生及民眾熱烈迴響。花季期間，也常看到師生、社區民眾及遊客在阿勃勒樹下休憩、賞花和拍照，更是每年畢業生留下難忘回憶的必拍景點。

臺南大學2023阿勃勒節高中（職）熱舞賽，第二名為台南女中。(照片/臺南大學提供)

今年高中(職)熱舞賽是南大在疫情後首度復辦，報名十分踴躍，共計有屏東大同高中、臺南港明高中、家齊高中、善化高中、臺南女中、新豐高中、聖功女中、瀛海高中、長榮女中以及臺南高商等10所學校共11支隊伍參賽，各校師長、同學及親友團也到場加油。最後結果，家齊高中-家齊嘻研TOMBOYISH勇奪第一名獎金新臺幣一萬元、臺南女中-Immortality獲第二名獎金六千元、長榮女中-Luscious獲第三名獎金四千元。另外，也選出最佳團隊精神獎每隊三千元，入圍獎每隊獎金二千元，鼓勵高中生勇敢秀出自信的自己。

臺南大學2023阿勃勒節高中（職）熱舞賽，第三名為長榮女中。(照片/臺南大學提供)

此外，除了熱舞賽，南大2023阿勃勒節於5月29日至6月3日舉辦學生社團展演、電影欣賞及主題書展等系列活動。