每年6月畢業季是求職旺季的開始，不少準畢業生已開始著手找工作，相對的有許多企業也紛紛前進校園攬才。長期與義守大學維持友好關係的日本公司歐力士集團，雙方在過去早已簽訂實習協定，而該集團海外徵才執行長森直樹，更在5月中旬率領團隊到義守大學，拜訪「觀光餐旅學院」與「語文學院」，表達非常歡迎義大學子畢業後前往該集團就業。

義守大學「觀光餐旅學院」設有廚藝學系、餐旅管理學系、觀光學系與休閒事業管理學系，與所屬義联集團之高雄萬豪酒店、義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大世界購物廣場、義大遊樂世界等休閒觀光事業體，皆有密切實習合作，義大畢業生更享有集團優先錄用優勢；同時，實習與就業觸角延伸到國際，此次媒合會聯合「語文學院」應用日語學系，共同展現義大學子的實力。歐力士集團海外徵才執行長森直樹表示，過去有許多義大學子到該集團所屬的渡假村、五星級飯店實習，表現深獲肯定，這也是歐力士集團前來招募義守大學畢業生的主要原因；他更進一步強調，無論是語文或觀餐人才，在歐力士集團工作，都會分配到各部門跨域學習，所以在日語提升與專業技能精進，都會是很棒的工作環境。

義守大學有全國首創廚藝影棚圖書中心「Cooking Studio _ Library」特色場域，打造全國最先進的觀光餐旅人才培育基地。(照片/義守大學提供)

即將前往歐力士集團實習的餐旅系李俊賢表示，自己跨系選修廚藝系課程，同時也跨院修習應日系課程增強日語能力，透過校內修課學習語文，不需花錢到校外補習，義守大學全方位的跨域學習、共享教學資源，都讓學生直接受惠。應日系的李僮芯也是跨院系選修課程，她表示語言能力在職場中具備一定的優勢，但未來人才只有單一專長是不夠的，因此跨域選修廚藝系的餐飲營養學課程，提升相關專業素養，相信到日本實習能成為加分工具。

義守大學所屬義联集團事業體，涵蓋生產、醫療、教育、地產與休閒等產業，多元產業優勢，提供學子豐富的實習課程與就業管道。(照片/義守大學提供)

觀餐學院院長趙仁方表示，義守大學跳脫傳統教育模式，從實務角度切入，並融入觀光餐旅市場所需的科技職能與健康永續概念於教學中，藉此訓練新一代觀光餐旅人才。語文學院院長吳有龍則說明，運用智慧科技與跨域學習翻轉教學，培育學生具備專業外語及相關領域知識，使畢業同學兼具語文專業與各職場能力。義守大學有全國首創廚藝影棚圖書中心「Cooking Studio & Library」及飲料創新研發中心「Beverage House」，跨域學習智慧觀光、健康飲食、廚藝烹飪、影視製作和網路頻道經營等專業，打造全國最先進的觀光餐旅人才培育基地。