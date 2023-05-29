疫情趨緩後「小三通」客運航線雖已部分複航，但大陸民眾通過「小三通」往來金馬地區仍受到限制，與兩岸同胞希望加強往來的期盼還有很大差距。

為響應兩岸民眾對恢復正常交流往來的願望，恰值金門縣舉辦「浯島邑主城隍遷治343週年」盛大慶典，省金門聯積極協調推動在閩金門籍鄉親代表組團赴金門參加一年一度的「迎城隍」活動。該團是疫情後大陸赴金門交流首團。

5月29日上午，參訪團一行從廈門五通碼頭出發，乘坐「小三通」船班前往金門交流參訪。福建省金門同胞聯誼會會長陳篤彬到碼頭為參訪團送行。

參訪團一行於 29日上午10時許抵達金門水頭碼頭，民意代表陳玉珍、金門縣議會議長洪允典、金門縣副縣長李文良、台灣金門同鄉會總會副總會長陳進源等金門鄉親代表到碼頭歡迎。大家在現場暢敘鄉誼鄉情，氣氛溫馨熱烈。

省金門聯推動在閩金門籍鄉親代表組團參加「迎城隍」活動。(照片/省金門聯提供)

浯島邑主城隍爺是金門人的守護神，是金門人最重要的心靈寄託之一。每年農曆4月12日，金門縣會舉辦規模盛大的「迎城隍」活動。許多海內外金門鄉親都會返鄉參與盛會。