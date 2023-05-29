著名的音樂劇「隔壁親家」28日於高雄衛武營國家藝術中心上映最終場，吸引滿場的觀眾共同見證這部長壽音樂劇，為演出畫下完美的句點。

隔壁親家 (My Dear Next Door) 是音樂時代劇場的音樂劇，改編自廖風德同名小說，於2009年首次在台北國家戲劇院首演。歷經15年的時間，劇中成員也有巨大變化。在資深演員澎恰恰、許效舜的帶領之下，所有參與演出的演員絲毫不見生澀，每一段又唱又演的表現，都獲得現場熱烈的掌聲，表演結束由許效舜帶領的謝幕更是滿滿感動，與會的觀眾紛紛表示這麼好的音樂劇一定要繼續延續下去。

藝術總監楊忠衡提到，及時的一句叮嚀、一個承諾、一聲道歉，可以避免終生遺憾。隔壁親家想傳達的是一則從糾結到釋然的故事。它提示了心靈解鎖的方法，也開啟了無數人的心房。

澎恰恰特別致謝在現場的豪門國際開發董事長簡廷在，因為有他打造衛武營國家劇院音樂廳、演奏廳、戲劇院、歌劇院、等四大廳院、室內天花及四面牆體的裝修，是世界一流音學效果的水準，高雄的觀眾特別有福。

簡廷在說，衞武營國家劇院所有創意設計及規劃功能，都是以世界級的音學效能定位設計，四大廳院音學從吸音、回音、撞擊音、折射音等各種音效系統，設計音學造型、材質、硬度、密度、美觀、耐候、防火、防腐、防蟲及公共安全的細密規劃設計，很榮幸有機會參與劇院的建構。

澎恰恰特別致謝豪門國際開發董事長簡廷在(後排左一)，因為有他打造衛武營國家劇院，藝術表演在此完善的場域，才能發揮極致。(照片/豪門國際開發提供)

台灣有這麼好的世界級建設場域，也需要有好節目制作，好導演、好的演員，尢其這次很榮幸受邀欣賞著名長壽音樂劇「隔壁親家」，由資深知名的澎恰恰、許效舜優質團隊合作完美演出，「隔壁親家」音樂劇道盡人生甘草哲理，有好的劇組演出與最好的表演場域，才能展現出國際演藝平台與競爭力。