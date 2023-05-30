華裔擔任美國大學校長機會屈指可數，台灣人更是鳳毛麟角。加州州立大學（CSU）宣布，來自台灣的李明東博士接任索諾馬州立大學校長。李明東表示，東海大學為他的海外發展之路奠定了深厚基礎，當時東海的錄取率僅為10%，這是他一生中最重要的啟蒙地之一。

依據加州州立大學24日發布消息，李明東博士接任索諾馬州立大學校長（President of Sonoma State University）。李明東博士過去曾在加州州立大學沙加緬度分校中擔任教職，並同時兼任各項高階職位，擁有近18年卓越治校經驗的他，今年在加州大學系統代理校長Jolene Koester的推薦下，不懼COVID-19和野火所導致的新生入學率大幅下降、以及1600萬美元的財政赤字的威脅，李明東毅然決然在退休4年後，決定重返大學為教育界貢獻一己之力。

李明東博士在美國接受採訪時，提及東海大學，並以東海為榮。李明東進一步說，他知道教育對學生以及家庭生活的重要性，因為他是家中第一個獲得大學學位的成員。當他在年少的時候，就非常喜歡讀書，雖然家中非常貧窮，但家人依舊便捨命為他買書，這對他影響很大。李明東回憶說，他當年申請了東海大學，那裡的錄取率為10%，東海大學是他第一所啟蒙的大學。

李明東出身於台灣，並在1983年時獲得東海大學外文系文憑，而他的配偶楊琬斐也同樣畢業於東海政治系。李明東回憶說，當年他進入東海大學，在他上大學的第一天就參觀了圖書館。一直到今天，當他坐在這里和你談話時，他仍然記得那些書的味道。 在他的一生中，他從未在一個地方見過如此多的書，以至於他可以觸摸並從書架上取下，那是一種美妙的感覺。

李明東表示，東海大學為他的海外發展之路奠定了深厚基礎，當時東海的錄取率僅為10%，這是他一生中最重要的啟蒙地之一。(照片/東海大學提供)

東海大學校長張國恩表示，華人擔任美國大學校長是一項非常難得的成就。由於華裔在美國的機會相當有限，更不用說作為少數的台灣人更是極為罕見。張國恩說，這代表著李校友不僅在學術上備受認可，同時還向外界展現了卓越的校務行政能力。此次，李校友能夠擔任美國索諾馬州立大學的校長，實際上不僅是東海之光，也是台灣之光。