為鼓勵年輕學子優先在地就學，聖約翰科技大學與新北市立淡水商工、臺雅集團於昨(29)日簽訂「在地就學培育技職菁英合作計畫」合約，由校友企業臺雅集團提供學生學費獎助、產學實習及就業接軌等機會，透過「校、校、企三方產學一條龍」人才培育方案，超前部署學生的職涯，讓112學年度入學的淡水商工學生可以在地就學，畢業後在地就業，一次滿足學涯、職涯及生涯規劃等需求。

聖約翰科大校長張文宇指出，該校在地深耕已經56年，為提供北海岸學子在地就學機會，培育為企業所用的人才，臺雅集團特別為在地的淡水商工同學提供一系列培育技職菁英方案，不但提供淡水商工畢業同學平板電腦、獎助學金、生活費及免費住宿等4項優惠，同學在學期間就有機會進入企業實務實習、大四實習後直接就業，無縫接軌職場。

校校企三方產學一條龍人才培育方案，讓112學年度入學的淡水商工學生可以在地就學，畢業後在地就業，一次滿足學涯、職涯及生涯規劃等需求。左起：淡水商工家長會副會長黃森茂、校長于賢華、聖約翰科大校長張文宇、臺雅集團董事長沈裕雄、樺漢科技董事長朱復銓及美福集團代表賴婉容小姐。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大執行董事、臺雅集團總裁沈裕雄表示：「人才是企業最重要的底蘊。」此次推出的菁英培育計畫，讓學生在學習期間就能了解自己的興趣及志向，再結合校友企業及董事會的資源，透過「校校企合作平台」做對接，同學可以獲得來自多方面的資源，不但能進一步結合地方企業需求與學生專長所學，也能將校友企業的經驗與歷程傳承給年輕學子，延續企業精神，持續在世界各地打拼。

聖約翰科大董事、樺漢科技董事長朱復銓提到：「聖約翰科大是全台唯一一所能夠全方位提供教育訓練、人生規劃及成長階段所有資源的學校。」他補充說明，聖約翰科大前身-新埔工專是培育CEO的搖籃，優質校友可以提供產、官、學豐富的資源整合。樺漢領軍結合其產官學策略夥伴，包含3家優質世界級股東公司共同支持聖約翰，無論學生要往長期照顧、餐飲事業、多媒體業或是電機電子等領域發展，聖約翰科大都能量身訂做，提供相對應的資源，讓同學找到人生的方向。

張文宇（右）致贈學校精神象徵降臨堂文鎮給淡水商工校長于賢華（左）。(照片/聖約翰科技大學提供)

淡水商工校長于賢華非常感謝聖約翰科大與臺雅集團董事長沈裕雄的愛護，提供獨厚淡水商工的菁英培育計畫，這是一種榮幸，也是一種看重。他表示，聖約翰科大提供不同的課程設計與實習需求，打破教學的框架，希望培育具備創新、創意而且與時俱進的世界級人才，能夠提供淡水商工同學最多的資源與照顧。透過三方的產學合作，不但可以減輕學生學費負擔，且讓學生在學習時能更貼近產業的地氣，學生未來的出路將有更多的機會。

淡水商工校長于賢華（左）致贈象徵五連霸帽子給臺雅集團董事長沈裕雄（右），沈裕雄回贈臺雅集團的膠原蛋白食品。(照片/聖約翰科技大學提供)

臺雅集團人力資源本部副總經理夏德枝說明此次「校校企合作平台」的合作計畫，她表示學生在高職端即先自我了解、探索專長與興趣，到了大學端，就能依照學生的特質與意願，打造專屬的生涯規劃。合作企業則透過工讀、實習及參訪表現，為學生制定初步職涯計畫，最後再進行企業實習及就業的媒合，產學一條龍，讓就學與就業無縫接軌。

此次簽約典禮場面盛大，除了聖約翰科大及淡水商工師生、樺漢科技董事長朱復銓之外，臺雅集團在董事長沈裕雄領軍之下，集團所有事業群總經理亦全員出席，包括寀奕國際執行長沈淳浤、寀蘴國際副總經理金群智、翰成數位總經理曾子萍、沙漠魚科技執行長李厚豪、隱餐飲集團執行長鄭淳駿、投資管理處總經理施毓森、人力資源本部副總經理夏德枝及商業秘書黎芳慈。

樺漢科技董事長朱復銓認為聖約翰科大是全台唯一一所能夠全方位提供教育訓練、人生規劃及成長階段所有資源的學校。(照片/聖約翰科技大學提供)

此外，美福集團代表賴婉容小姐、台灣堆高機代理暨製造商協會理事長蕭麗玲及中國醫藥大學教授張文開亦應邀出席觀禮，百餘人共聚一堂，共同見證「校校企攜手結盟合作、開創培育人才新紀元」的新里程碑。