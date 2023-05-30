國立臺南大學視覺藝術與設計學系於29日在府城校區文薈樓J106演講廳舉行「設計+2023視覺藝術與設計學術研討會」。此次研討會主題為「設計+」，希望藉由研討會讓設計與視覺藝術相關研究者，能夠有共同的平台，進行討論與分享交流研究成果，達到加乘效果。

本次研討會獲得各界相關研究學者踴躍投稿，經研討會審查委員會審稿後，遴選出18篇論文進行口頭發表，並邀請相關研究領域的專家學者進行與談評論，現場與會者充分交流意見，激盪多元藝術觀點。此外，邀請東海大學工業設計學系教授兼創藝學院院長許和捷進行專題演講，許和捷以「化有限為無限/創新設計與藝術事務」為題，暢談對於當代藝術與設計創新的實務經驗及看法，不僅讓與會者收穫良多，也回應分享自身經驗與創新看法，交流氣氛熱烈。

南大視覺藝術與設計學系陳建發主任表示，本研討會獲10所大專校院研究生、教授的關注與投稿，從研討會中熱烈的討論及精彩的發表，可見設計與視覺藝術研究蓬勃發展。南大研究生亦踴躍投稿，共有6篇論文入選口頭發表，其中包含學士班大四的張玲翎同學發表「魯凱族植物神話傳說之研究創作」之研究，著實難得。國立臺南大學積極培育視覺藝術創作者及設計領域之研究專業人才，不論在獨立創作或理論之人才培育皆有亮眼成績，未來將持續辦理學術及展演活動，培育臺灣優秀藝術人才。