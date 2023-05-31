夢想淘心室5月31日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到臺灣職能治療學會理事長同時也是長庚大學醫學院副院長的吳菁宜。職能治療等於復健嗎?什麼樣的人需要職能治療? 職能治療?之於健康，之於我們切身的影響？近期許多職能治療團體、民意代表提案支持職能治療師修法，二十六年前的法適用於今日嗎？「完整健康」關乎到每個人的生活，節目中聽吳菁宜的淘心分享「職能治療」對於我們的重要與關聯性。

令人意外，吳菁宜理事長喜歡吃食物的是燒烤，平常喜歡去各式燒烤店。她認為自己最像水果之王蘋果，英文裡有句俗話說「一天一蘋果，醫生遠離我」（An apple a day keeps the doctor away），目前工作主要是在幫民眾提升健康，藉此時常提醒自己醫者父母心的使命。

踏入職能治療這個領域初期不太適應，因為要面對的是失能或有其他缺陷的患者，無法因為短期的治療就改善，要長期面對一直不健康的人，和當初想當醫者的想像不一樣，內心因此感到挫折。然而現在卻能從工作中獲得不少成就感，像是中風的個案，設計治療動作，幫助癱瘓的人找回生活甚至年紀輕輕就失去雙臂的人盡量能自理生活等，每一位需要職能治療的人背後都是一本漫長的辛酸與陪伴。

吳菁宜表示「現在社會是人人沒疾病，但個個不健康。」例如帶小朋友去醫院，醫師診斷沒疾病，但家長往往覺得怪怪的，在學校學習表現就是不如預期。推動修法的關鍵就在於，以往在醫院的疾病治療為主，延伸至提升民眾生活健康與功能，健康與亞健康的民眾，可以第一時間找職能治療，不需要一定要至醫院看診，職能治療師依自己的專業進行「非以疾病治療為目的」的職能治療服務。

她提醒聽眾把生活當作是點心，隨時都像吃甜點一樣，適時給自己鼓勵，也提醒要有憂患意識，今天的自己保衛未來的自己。想知道更多關於吳理事長的訪談內容嗎？更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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