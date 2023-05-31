新北市竹林中學參加全球最大的科學競賽「美國Regeneron國際科技展覽會(ISEF)」勇奪動物學科四等獎，從來自全球62個國家地區，共1333件作品脫穎而出，實屬不易。今(31)日獲獎師生於市政會議獻獎，與侯友宜市長分享獲獎喜悅，侯市長肯定師生卓越表現。

侯友宜市長對此表示，竹林中學已連續6年榮獲臺灣國際科展動物學科大會獎，今年獲臺灣國際科展一等獎後代表我國勇奪國際大獎，成績傲然。新北市深耕科學人才培育，每年辦理學生科學研究獎助計畫，更積極輔導學生參與新北市科展、全國科展及國際科展等各項科學競賽，期待更多學生加入探索科學議題，成為未來的科學人才。

竹林中學校長盧志雄分享，「科學養成」為學校重要的教育方針之一，透過豐富多元的學習活動，如從國一開始安排的實驗室課程、遠哲科學實驗競賽、科學營等，培養學生多元且厚實的科學能力並在各個競賽項目中不斷締造佳績。

竹林中學高三顏健弘同學(前排持獎牌者)獲獎後載譽回國。(照片/新北教育局提供)

而指導學生參加科展長達14年的指導老師顏嘉怡，已連續6年在臺灣國際科展獲獎，是各大科學競賽常勝軍。顏老師表示，科學教育中踏實扎根學習是重要的事，學生在過程中會遇到無數挫折，但秉持著越挫越勇及堅持到底的精神，才有機會享受甜美果實，感謝教育局支持科學教育，讓想要參加科研的同學可以一路參與科研計畫、新北市科展和全國科展培訓等系列計畫，無後顧之憂的投入研究。

獲獎的高三顏健弘同學從國三開始以大生熊蟲為主題進行四年的科學研究，以動物學科作品「建立檢測化學壓力新型模式生物-大生熊蟲實際應用與耐受機制探討」研究大生熊蟲是否可以實際檢測蔬菜中的化學壓力，並探討大生熊蟲其自我保護機制。 顏同學表示，致勝關鍵不一定要有很多漂亮的實驗數據，實驗常常遭遇挫敗，但過程中藉由不斷閱讀文獻以及和老師討論，漸漸地能找出最佳實驗條件並改善錯誤，學到了研究的熱忱以及解決問題的能力。

教育局長張明文指出，今(112)年新北市中小學科展已於4月15及16日在錦和高中辦理完成，選拔出52件優秀作品即將於7月24日至7月28日參加第63屆中華民國中小學科學展覽會。期待每一件作品都能在全國科展中大放異彩，也持續鼓勵更多學生在各項科學競賽與活動中展露研究成果。