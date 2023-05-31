東海大學為了強化與美國學生之間的雙向國際教育交流，東海國際學院首創「Mini-Semester國際學習」，並與，已於5月正式開課，迎接來自美國14所大學的師生到東海進行深度沉浸式學習體驗。

國際教育的推動絕不是只有單純的學習，而是同時透過多元文化課程，引導學生發現自我創造的思維與潛力。2021年起，東海大學與美國傅爾布萊特學術交流基金會之臺美高教聯盟計畫(Consortium for Study Abroad in Taiwan, CSAT)合作，同步結合傅爾布萊特計畫推動和平理性的願景，同時向國際學校傳達東海大學創校以來的開創精神與博雅教育，打造出一年比一年更精彩、更有廣度的跨領域國際學習。

Mini-semester 開幕餐會。(照片/東海大學提供)

東海國際學院國經學程主任張亦騏表示，東海的「Mini-Semester國際學習」涵蓋透過多元廣泛的學習主題，其中包括攝影與影像製作、儒家的權力遊戲、從慾望到生活：臺灣的電影發展、女性議題、當代音樂、臺灣茶文化、AI前瞻技術、數位貨幣，以及區塊鏈議題討論等。東海將帶領參與本次國際研習的臺美學子進行多維度的學習。張亦騏指出，參與本次活動的國際學院台灣學生，不僅能修習美國大學教師的專業課程，亦能與美國學生相互學習，提高語言溝通能力之際，亦開拓國際視野。

東海國際學院院長幸雅各表示，本次國際學習不單提供東海學生與美國學生互相學習的機會，還能透過修習美國大學教師的專業課程，讓學子與來自美國學生的互動學習提升語言溝通能力，並開拓國際視野。幸雅各說，學生在課程中共同討論和多元文化工作坊的學習過程中，有機會能提高對自身文化的認同，同時也讓來自美國的生深入了解臺灣的文化內涵與價值觀。