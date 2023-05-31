義守大學相繼攜手台積電、聯電、國巨、日月光、高雄萬豪酒店、德國ZNT、日本UNIQLO等產學合作後，現在又與日本知名醫療法人社團龍岡會長照機構簽署MOU合作備忘錄，內容包含提供師生赴日研習、學生實習、規劃長照體驗課程等，讓師生可以實地前往日本交流。活動當天還有前臺灣日本關係協會會長李嘉進、公益財團法人日本台灣交流協會副所長古田清史、台日經貿文化交流協會理事長張瑞雄、社團法人中華民國扶輪米山會理事長林志昇等40多位貴賓共襄盛舉，並參與「語文學院」應用日語學系舉辦的「和風祭成果展」，以及校內「日本研究中心」開幕式。

身穿浴衣的應日系學生，在日本文化情境教室中，以精湛的舞技為一年一度的「和風祭」揭開序幕，同時在現場上邀請日本裏千家茶道老師展演茶道，整個氛圍營造猶如真的在日本一樣，讓前來簽約的日本龍岡會理事長相當驚豔直言彷彿置身日本。龍岡會是日本東京都山手線內最具規模及制度完善的整合式長期照護機構，以醫療診所起家，跨域發展健康銀髮長照事業，目前在東京各地共有16間機構，理事長大森順方長表示，非常期待透過此次的合作，提供多元的實習與就業機會，讓義大的臺日交流更加密切。

應日系學子身穿浴衣，在日本文化情境教室中，以精湛的舞技開啟一年一度的「和風祭」盛宴。(照片/義守大學提供)

義守大學校長陳振遠表示，臺灣跟日本都存在人口老齡化現象，面對少子女化與人口老化，健康醫學和智慧科技是國際趨勢，義守大學是國內少數擁醫學院的綜合型大學，十個學院跨域整合暢行無阻，在高齡醫療與長照產業的人才培育上深具優勢，相信此次與日本龍岡會合作，可以為兩地相關產業帶來很大的幫助。應用日語學系主任楊佩蓉表示，義守大學是南部唯一全方位的私立綜合型大學，推動國際化跨域學習，新成立的日本研究中心也是南部私校唯一，透過義大豐沛教學資源，為產業培育跨領域懂日語之國際人才。

日本裏千家茶道老師展演日本茶道文化，日式風情的營造彷彿置身於日本。(照片/義守大學提供)

日本在2006年邁入「超高齡社會」，成為全球老年人口所占比率最高國家，在解決人口高齡化所衍生的長照各方面的因應措施，可以做為臺灣的借鏡，而義守大學有醫學院、醫學科技學院，以及所屬集團的三家醫院，無論是教學或醫界資源都非常豐沛，藉由國際合作，能激盪出更多實務豐富課程，同時也為長照產業培養多元人才。