希臘哲學家蘇格拉底曾說:人類最大的幸福在於每天能談論道德方面的事情。新北市攜手法國在臺協會、臺大社會科學院於30日在臺大和碩講堂辦理「哲學對話講座」，近300名高中生共同參與對話與思辨，期待透過更多年輕世代參與，進行意見交流與思辨，培養學生論證的能力、人文關懷與公民視野。

講座由臺大社會科學院蘇宏達院長主持，對話主題「民主有事嗎」，源自法方主講人法國在台協會學術合作與文化處長Cécile RENAULT/雷詩雅的學者背景，加上法國曾在北非阿爾及利亞殖民，透過哲學反思過去的殖民歷史記憶，有助發展國家未來的自由民主與和諧；另一位主講人是臺大哲學系退休的林火旺教授，教授長期推動哲學教育，他和學生討論「民主政治是一個好的制度嗎？」「民主政治不必講道德嗎？等你/妳年滿二十歲，就是合格的公民嗎？公民素養為什麼是民主政治成熟、穩固的關鍵」等。

法國在台協會學術合作與文化處長Cécile RENAULT雷詩雅(站立白衣)主講。(照片/新北教育局提供)

哲學是學習思考的歷程，而民主是一種生活方式。教育局表示，新北市扎根服務學習的推動、強化學生的社會關懷實踐力，鼓勵學生在服務與實踐中釐清自己、進行價值思辨與反思，進一步內化為自己的行為準則，讓學子為幸福生活累積軟實力，體現新北致力於「為學子的幸福而教」的教育目標。

此外，新北市重視品德教育，學校融入課程與活動，進行典範學習、價值思辨及對話，讓學生內化品德核心價值、在生活中實踐；並同時將哲學思辨文章融入國中小品德教育親師聯絡簿，讓價值思辨與溝通對話成為親子互動的日常，親師共同致力培育能力與品德兼具的未來人才。

活動報名踴躍，近300名高中生共襄盛舉。其中新北高中高三莊淯翔同學，在學校是位侃侃而談的孩子，平日對法律很有興趣，常主動和師長聊天，但先天患有腦性麻痺、肌肉萎縮，要坐電動輪椅，生活不便。他的雙胞胎弟弟雖有同樣病症，但輕微許多，因此淯翔常感嘆命運不公，「不公平」的想法成為他的心理課題，但他不向命運低頭，積極表達自己內心想法，希望能為自己爭取公平的權益（如：新北高中的無障礙廁所）。對於公共議題感興趣的淯翔，一看到活動訊息立刻報名，想多學習與了解，覺得專題演講的品質很棒。

教育局長張明文表示，新北致力為孩子的幸福而教，並培育具備哲學思考、民主素養的未來公民。(照片/新北教育局提供)

教育局長張明文表示，對照法國與阿爾及利亞的歷史，臺灣也曾有被殖民的歷史記憶，在走向民主或審議式民主的歷程中，引導高中學子具備思辨的素養，進行更深刻的思考、養成深度的智性探索，是新北致力的方向，不僅為孩子的幸福而教，並將培育具備哲學思考、民主素養的未來公民。