龍華科技大學機械工程系機器人系統整合團隊，日前假該校國際會議廳舉辦「國科會中小型金屬產業機器人系統整合之產學技術聯盟」成立大會。藉由大會成立時機，結合經濟部桃園市中小企業榮譽指導員協進會及虎門科技公司，共同辦理「機械手臂智動化－數位工廠規劃與虛實整合技術應用」研討會，以虛實整合之數位雙生智慧工廠應用為主軸，進行機器人於中小產業應用實務交流，共有50餘家中小型產業參與，多家廠商於會後加入聯盟。

龍華科大機械系教授丁鯤擔任本次的講座教授，會中以機器人系統整合產學聯盟推動作法及SME產業數位雙生之應用為主題發表演說，分享該校機器人系統整合團隊目前所發展之數位雙生技術，包含不鏽鋼片拋光AI檢測、結合PLC進行OCTOPUZ點位輸出之模擬，以及應用Accupick 3D連接機械手臂等最新虛實整合技術。

丁鯤講座教授分享「機器人系統整合產學聯盟推動作法及SME產業數位雙生之應用」。(照片/龍華科技大學提供)

丁鯤指出，成立產學技術聯盟後，發展重點將透過機器人自動化整合技術，協助中小型金屬製造業導入淨零碳排綠色製程，藉以提升生產效能及國際競爭力。龍華科大為台中以北地區唯一獲得經濟部核准之金屬產業淨零碳排合格的輔導學校，目前已獲經濟部工業局之示範輔導計畫，輔導一家耗能產業進行ESG碳盤查。

此外，產業小聯盟服務內容還包含提供聯盟會員技術諮詢服務、產線優化、申請政府補助專案、技術開發、申請專利、iPAS證照取得及學生實習與就業媒合等。期望藉由聯盟會員通力合作，創造更多產學合作與技術交流機會，並為培育機器人系統整合人才善盡一份心力。

虎門科技蔡瑞堂博士分享「從智慧轉型到智慧工廠實踐」，促進業界技術交流。(照片/龍華科技大學提供)

研討會中，虎門科技由洪鏈翔副總經理以產業界角度，分享目前最新技術及智慧製造業全球發展趨勢。另外，該公司蔡瑞堂博士、蕭佑平經理及陳志明經理，則分別以「從智慧轉型到智慧工廠的實踐」、「智能機械手臂焊接研磨修整系統及多機協作應用」及「No-Code自動化動作及視覺控制系統應用」為主題進行演說，以促進業界技術交流，同時讓龍華師生更進一步瞭解產業技術發展，深化師生與產業對接契合度。