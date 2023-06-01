由教育部國民及學前教育署所指導、孝道教育資源中心主辦及社團法人台灣普力協會協辦的「112年全國孝道教育系列比賽」，以「愛家‧孝心‧感恩」為主題辦理徵件比賽，徵件日期為6月1日至8月28日，項目分為繪畫、漫畫、攝影、創意短片及故事徵文，鼓勵民眾在生活中發掘家人的愛與關懷，記錄與家人美好的相處瞬間，望能透過分享，改變大眾對「孝道」以往傳統的刻板印象。

國教署說明，孝道資源中心今年已經邁入第六年，受到不少學生、教師及家長喜愛與支持，為更能在校園落實孝道，中心每年提供10萬冊聯絡簿及高中補充教材給全國學校教師申請，每年有450間學校共1353位教師申請，孝道教育系徵件比賽每屆都能收到來自全國各地優秀作品，已累積高達5000多件，年年都突破以往的收件數，顯見已有越來越多人加入推廣孝道教育行列，獲獎作品不僅在頒獎典禮展出，也運用每年發行破萬的孝道教育多元補充教材上，讓學校教師得以在課堂上延伸教學。此外，畫作也與社團法人台灣普力關懷協會合作，在全臺各地及海外辦理畫展，讓作品以更多元的形式展現在民眾面前，透過分享喚起大家對孝道教育重要性。

孝道教育系徵件比賽每屆都能收到來自全國各地優秀作品，至今已累積高達5000多件。(照片/教育部提供)

畫作與社團法人台灣普力關懷協會合作，在全臺各地及海外辦理畫展，讓作品以更多元的形式展現在民眾面前，透過分享喚起大家對孝道教育重要性。(照片/教育部提供)

國教署說明，「112年全國孝道教育系列比賽」6月1日至8月28日開放全國民眾投稿，徵件項目分為繪畫、漫畫、攝影、創意短片及故事徵文，系列競賽參賽對象在繪畫、漫畫及故事徵文為高級中等以下學生，在創意短片與攝微件則為國中以上學生及社會大眾，各競賽均依教育階段分組，邀請專家學者進行評選，根據評選結果各類別將選出1名特優、3名優選、5名佳作及若干名入選，每名得獎者可獲得教育部獎狀，特優至佳作的得獎者則可以獲得禮卷1,500至6,000元，廣邀喜歡影像及文字創作的民眾踴躍投稿。更多徵件活動訊息，可至「孝道教育資源中心」官網（https://reurl.cc/pLz1Ar）查詢。