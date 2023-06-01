由湖南廣電、中華兩岸文經協會共同主辦的「第六屆芒果要的就是你」暑期實習活動，預計招收50名青芒果在暑假期間期進入湖南廣電各知名節目與單位進行實務交流與學習。透過知名製作人、導演、企劃等手把手帶領學員認識亞洲排名第二大的媒體如何進行全方位行銷。實習活動透過多項工作職位的實務體驗，讓同學們結業後擁有黃金工作履歷，並認識與結交優秀媒體前輩，開拓全媒體產業視野。

芒果要的就是你活動從五月一日開始徵選，短短一個月時間吸引近兩百多名年輕學子報名，參加海選的選手來自23所臺灣各大專院校的高手，除了備有自我介紹的影片外，在加分選項更是展現自我特色與專長，展現濃濃企圖心。睽違三年的芒果要的就是你實習機會，讓台灣年輕學子為一圓夢想，奮力爭得前50強名額而蓄勢待發。

參加同學不但要讓評審看見各自的專業領域，更要積極展現作品與才藝，激發最大的潛能。(照片/時際創意傳媒提供)

徵選活動將在6月10日於時報大樓二樓進行入圍海選活動，當日邀請多位節目製作人與導演擔任評審委員。透過芒果實作、芒果黃金60秒、芒果加分題等過五關式的高難度的評分項目，參加同學不但要讓評審看見各自的專業領域，更要積極展現作品與才藝，激發最大的潛能。當日評審們經過仔細評估後將挑選傑出前50強勝出學員前往湖南衛視進行為期一個月的專業實習培訓。

「第六屆芒果要的就是你」湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系、大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生。本次實習職缺包含，最火的知名節目”你好星期六”導演組、”時光音樂會”策畫組、”披荊斬棘的哥哥”公演組等節目職缺，海選相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。