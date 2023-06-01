新北市積極推動在地就學政策，111學年度起推動「在地就學大聯盟計畫」，國高中攜手課程設計及辦理營隊，幫助學生多元探索、適性發展，朝共好目標邁進。首場在地就學大聯盟成果展，以「科技、美感、雙語」為課程發展主軸，日前由新北高中邀集11所合作學校，展現亮麗成果。

負責規劃成果展的新北高中校長柯雅菱表示，12所學校合作已達一年，其間高中端邀請大學入校開課，國中則推校內教師共備授課，各高中也規劃open school活動，歡迎國中生參訪校園、體驗高中課程。本次成果展以「你的未來 就在你的城市」為號召，包括靜態成果展示、學生口說發表及現場實作課程體驗，還有闖關交流互動。活動吸引鄰近學區的國中及國小學生熱烈參加，他們對於新北市推動在地就學的成果給予肯定。

社區家長現場體驗學校特色課程。(照片/新北市教育局提供)

而學生口說發表同樣扣合「科技、美感、雙語」，如新北高中分享「AI跨場域偵查」，學生發想AI模型，以自動辨識是否發生車禍，並快速通知周圍人員，降低二次事故發生。另一組設計「一對多搜救無人機」的任務分配與編隊模式，進行群飛偵查與資訊傳輸模式，提高航行路線的準確度。另外，五股國中推出「五股創客科技」，如手作個性化木造彈珠台、善用太陽能及儲能裝置設計植物盆栽，甚至結合雙語教降落傘課程等，使創客生活無所不在。

參與策略聯盟課程的學生，陸續在學習歷程檔案及各種競賽中獲獎，本次成果發表，除了提供學生展現舞台，也促進高國中課程及社團的交流，實際感受108課綱的教學風貌，國小學生也受邀參加，高國中小三級銜接，讓學生能就近選讀適合的學校。

秀峰高中學生黃翊宸表示，本次活動設計體驗無人機，學習如何使用手機及拉動程式方塊來控制無人機，享受科技領域課程的學習樂趣。碧華國中學生廖子樂表示，透過在地就學大聯盟資源，學習台灣早期眷村的文化「空軍三重一村」，透過課程了解在地文化，珍惜文化遺跡，拓展學習視野。明志國中學生王歆雅表示，最喜歡機器人足球賽活動，需要大量練習與培養手眼協調和方向感，更重要的是大家一起商量對戰的策略，激發自己對未來選修機器人課程的興趣。

碧華國中學生分享空軍三重一村課程體驗。(照片/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市支持學校發展各項創新合作方案，4年挹注2.7億推動在地就學大聯盟計畫，本次充分展現各校專業創新動能與豐厚成果，串連國中、高中，發展多元特色課程，連結教學設施、師資、課程、教學，促使資源共享，讓孩子多元展能、適性揚才，實踐在地卓越。