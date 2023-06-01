《親子天下》今(1)日舉辦記者會，公布「新世代父母大調查」結果，在近2千份問卷中看見千禧世代與上一代不同的四大發現，其中一項結果顯示，新世代父母有超過八成不想要複製爸媽的教養方式，且同時有高於九成家長願意尊重子女未來的選擇。記者會現場更邀請兒童感染科主治醫師黃瑽寧、作家葉揚與中研院社會學研究所博士後研究學者彭思錦蒞臨跨界對談，現場交流不同的觀點。

為更深入瞭解千禧世代父母對教育、教養觀念的改變，以及對「幸福」的想望，親子天下獨家發布網路問卷，調查發現，千禧世代為人父母後，相較上一代，在「親子關係」、「教育選擇」、「資訊尋求」、「工作職場」等四大面向都有顯著變化。

對談貴賓(左起)社會學者彭思錦、作家葉揚、兒童感染科主治醫師黃瑽寧、副總編輯蘇岱崙。(照片/親子天下提供)

親子天下執行長何琦瑜表示，親子天下一直致力於提供給家長全方位的教育教養解方，在成立15週年的此刻，為了解年輕世代父母價值觀與15年前有哪些變化，發起「新世代父母大調查」，針對千禧父母的教養觀、教育選擇和家庭與工作的平衡等多個面向進行探究。她指出，2005年時，台灣正在推動「校園零體罰」入法，引起許多家長教師激烈反彈，質疑「沒有體罰怎麼教小孩」，如今這群接受不打不成器教育的孩子成為新世代父母，但過半認同零體罰，顯見新世代父母價值觀與過去不同。

執行長何琦瑜表示，《親子天下》一直致力於提供給家長全方位的教育教養解方。(照片/親子天下提供)

育有2子的作家葉揚分享，新世代家長不願意體罰，就需要學習更多策略來引導孩子，這不是一件容易的事。她認為，過去的家長「盡量」不體罰，但新世代家長更傾向「一定要做到」零體罰、多將責任放在自己身上，且現今社會普遍對家長的行為更嚴格，因此，她希望社會對家長可以更寬容一些，家長對自己也不要太嚴格，教養是親子一起學習的過程，而不是一定有對錯，一起討論、承擔，重要的是一家人學到互相包容與成長。

作家葉揚分享，新世代家長不願意體罰，就需要學習更多策略來引導孩子，這不是一件容易的事。(照片/親子天下提供)

對於父母分工的變化，黃瑽寧回憶，十多年前，會參加育兒講座的家長有超過九成是媽媽，但如今夫妻一起參加育兒講座是常態，帶小孩看醫生時也多是雙親。他也提到，夫妻共同參與育兒優點很多，不過也會因此有摩擦「教養風格、價值觀不同而吵架」，他鼓勵家長不必失去信心，大約經過4～6年的磨合，通常能找出共同面對教養問題的方法，並且整個家庭的關係更緊密。然而，他也提到目前並沒有針對夫妻教養方面的諮商服務，希望未來有類似的資源，可以幫助父母走過前面困難的時光。

兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，如今夫妻一起參加育兒講座是常態，帶小孩看醫生時也多是雙親。(照片/親子天下提供)

關於夫妻間教養觀念不同的摩擦，葉揚也分享自己與丈夫共同教養時，夫妻之間相處的訣竅：「我們都知道要去看孩子的好，其實也要看另一半的優點。」她形容，先生是一個很有耐心的人，面對孩子會不厭其煩溫和叮嚀，「像唐三藏取經一樣，意志很堅強，我就沒辦法。」比如1歲小兒子遇到做不到的事情就大聲尖叫，葉揚丈夫會重複跟嬰兒說：「說忙忙，表示你需要幫忙。」沒想到這樣講了好幾十次，小兒子居然就會先小小尖叫一聲，就改說：「忙忙！」葉揚為此大力稱讚丈夫的耐心，夫妻之間就是需要互相補位，做自己擅長的事，「所以有些事我擅長就攬下來做，也不會覺得委屈。」葉揚分享。

對於新世代父母大調查內容，彭思錦分享，過去在中研院的研究，針對1920～1964年（二戰間至戰後）、1965～1980（X 世代）、1981～2000年（千禧世代）出生的已婚父母，進行教養態度的世代差異分析，發現屬於愈年輕世代的台灣父母，教養態度就愈往平等、尊重和陪伴的方向靠攏，且教養態度受到世代的影響，比受到社經階級影響更明顯。意思是在新世代父母中，無論其社經地位、經濟收入，都希望能用更民主、更尊重孩子的方式與孩子相處，有別於以往權威式的教養，這是整個新世代父母都有的共識。

社會學者彭思錦指出，新世代父母中，無論其社經地位、經濟收入，都希望能用更民主、更尊重孩子的方式與孩子相處。(照片/親子天下提供)

親子天下資深主編張益勤也呼籲，為了讓社會成為父母的支持，政府應該建構以育兒為中心的政策方向，打造同村共養的「父母國」。此外，親子天下今年也與CSR 天下永續公民獎合作，推出「友善家庭職場獎」，希望讓育兒家庭獲得企業的支持。

資深主編張益勤呼籲，為了讓社會成為父母的支持，政府應該建構以育兒為中心的政策方向，打造同村共養的「父母國」。(照片/親子天下提供)

親子天下品牌總監李佳穎致詞時表示，「面對新世代的父母，需更從使用者核心出發才能擁抱變局！」今年正值親子天下15週年，借「新世代父母大調查」為開端，重新省視新世代父母價值觀的全新定義，也重新聚焦所提供的服務、傳遞方式，是否有幫助到第一線的家長們。

在15週年的此刻，《親子天下》延續創社初期所提出的幸福家庭實踐方法：「共讀、分享、一起玩」的行動軸線，自6月起，將透過一系列活動，喚起社會對幸福家庭實踐的共識，同時更創造場域和方法帶領親子家庭能輕鬆實踐幸福。8月份，更有重磅暑期限定特展「Open圖書館特展」，首次集結親子天下五大暢銷童書人氣角色與海內外15組經典童書作繪者聯合展出，一窺創作的奇幻世界，也一探創作者背後的祕密。

每個世代都有不同的成長環境與育兒背景，教養始終沒有標準答案，千禧世代父母正用他們獨特的新價值，走在這個充滿未知的新時代。親子天下表示會持續成為親子家庭最重要的陪伴者、支持者與知識供給者，為每個「新世代」的家庭努力。與此同時，他們呼籲社會各界一同創建提供給家庭能幸福生活的空間，今年特別與CSR天下永續公民獎聯合舉辦第一屆友善家庭職場獎的徵選，期待更多企業關注友善家庭職場議題，一起建立幸福社會的基礎。