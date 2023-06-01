為鼓勵臺北市的長輩參與終身學習，實現健康樂齡的目標，臺北市政府教育局於112年度隆重推出「樂齡市民進修券實施計畫」，第一階段已於今年3月至5月間，由臺北市12所社區大學共開設36堂「樂齡學習體驗課程」，提供臺北市的長輩免費參加，已累積超過1,000位長輩受益。第二階段正式推出「樂齡市民進修券」，即將於6月1日起正式展開！凡設籍臺北市65歲以上長輩，報名臺北市社區大學開設的暑假班或秋季班課程，教育局補助學分費1,000元，如具有低收入戶或中低收入戶資格的長輩，教育局更提高補助額度至3,000元，每所社區大學有100位補助名額，符合補助身分的長輩可於6月1日起線上進行登記。

隨著臺北市65歲以上高齡人口不斷增加，且正式邁入超高齡社會，臺北市積極提供多元的終身學習管道及豐富樂齡學習活動，而臺北市12所社區大學每年開設超過5,000門課程，課程類型豐富多元，包含語文學習、樂齡運動、自然探索、藝術創作等各種課程，是臺北市的長輩們參與終身學習的重要管道。臺北市政府教育局期待藉由「樂齡學習進修券」的補助，讓臺北市的長輩們一起相揪來參加豐富有趣的社區大學課程，創造活躍精彩的樂齡生活！

松山社區大學3月開設「人文史蹟走遊－走兒童新舊樂園」體驗課程，帶領樂齡長輩們沿著基隆河岸進行文史踏查，重拾園山兒童樂園舊時記憶；吳大哥當日興奮的與旋轉木馬合照，向同學們介紹小時候爸媽經常帶他和弟弟來玩，充滿兒時歡樂記憶。而大安社區大學開設了「北歐式健走」體驗課程，引導長輩們學習肌肉律動的健走方法，增強肌耐力與柔軟度，養成健康樂齡的生活型態！參與課程的陳大哥分享，因為自己平時喜歡走路，體驗了這堂課程後不僅改善了走路方式，也學會如何運用健走增強四肢及核心肌肉，非常實用！

臺北市112年度「樂齡市民進修券」將採線上登記方式申請，自6月1日起開放登記，符合補助身分的長輩可於6月1日至6月9日間（共開放登記9日），選擇欲報名課程之社區大學，填寫該社區大學之線上登記表單進行登記。臺北市12所社區大學將於6月15日前公告「樂齡市民進修券」之登記結果及補助名單，獲補助資格之長輩可至社區大學報名112年暑假班或秋季班課程，並出示身分證件，資料符合者可依補助金額直接減免學分費。各社區大學之線上登記網址公告於「臺北市社區大學聯網」（https://www.ccwt.tp.edu.tw/cht/index.php）及各社區大學官方網站，歡迎臺北市65歲以上的長輩們，一起踏出家門、共同體驗樂齡學習的樂趣！