為推動十二年國教課綱及激勵各校課程發展分享，臺北市政府教育局於112年5月16日至5月30日辦理6場次前導學校課程發展暨活化學校課程評鑑發表會，邀請18所前導學校分享素養導向教學與評量、探究式教學歷程與學生學習成效，以及6所活化學校分享彈性學習課程之課程評鑑，各國中校長、教務主任及課程研發教師合計約230位參與，透過專業分享與對話的平臺，以提升跨域設計與探究學習的素養導向教學品質。

教育局邀請前導學校分享部定課程及彈性學習課程，如北政國中蔡馨嬅主任以部定課程9年級靜電學為例，藉由以概念為本的課程設計，引導學生討論與協同合作，理解科學概念，閱讀理解情境與概念並作遷移連結；誠正國中吳植安老師分享社會領域8年級歷史「二戰報導者」探究式課程，各小組選擇二戰照片，透過資料蒐集和小組討論，產出標題並分享、提問，深化學生探究學習；五常國中李蓓琦主任說明「專題探究課程」以SDGs永續發展指標為範疇，學生藉由分組探究整合跨域知識，成為自主學習者；敦化國中馮羽欣老師、温春琳老師則分享7年級「永續家園」課程，學生學習綠建築知識並規劃校園改造建議書，再安排與校長有約，以學生觀點說明解決方案。

另邀請活化學校實踐國中、興福國中、大安國中、龍門國中、至善國中及南港高中國中部分享彈性學習課程之課程評鑑，各校從課程設計、課程實施及課程效果三向度，發展課程評鑑項目，藉由各社群及相關會議，凝聚成員共識，發展評鑑工具並實施課程評鑑，以了解課程設計及學生學習成效，並據以作為課程精進之參考。

葉興華教授與師長討論課程評鑑之實施。(照片/臺北市教育局提供)

除課程分享外，特地邀請國立臺北大學吳璧純教授、臺北市立大學葉興華教授及教育局余霖聘任督學提供專業指導，亦安排各校分組焦點討論，聚焦學生學習及經驗分享，從多元角度汲取智慧，引導課程領導人往更深層理解方向思考。民權國中何亞竹組長表示參與本次課程發表，可以了解到更多素養導向的評量方式，及真正展現校本課程精神的課程評鑑。分享後的跨校討論，發現真正能夠以學生為主體去思考課程設計，放手讓學生進行探究式的專題與討論，從學生身上可以獲得的創意火花。格致國中尤博正主任則認為從夥伴學校分享中感受到在108課綱引導下，各校老師積極參與並研發素養導向以學生為主體的課程，學生能更主動積極參與課堂，老師也從課堂互動中激發教學實踐的正向動能，引導學生培養解決問題的能力，成為終身學習者。

各校師長寫下對學校分享之課程的想法。(照片/臺北市教育局提供)

臺北市政府教育局辦理此6場發表會，讓全市90所國中校長、教務主任及教師齊聚，跨校交流課程發展經驗，促進課綱實踐歷程反思，進而攜手同行穩健推動課綱，成就學生本位的高品質教育。