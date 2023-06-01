走過百年歲月，兼具優雅與時髦的中山女高，將於6月2日(五)下午5時，假校內大禮堂舉行充滿60年代復古風的畢業典禮《GROOVY》。讓畢業同學一起搭上由畢籌會學生親手打造的復古朱紅敞篷車，都能成為自己人生中的C位，綻放最燦爛自信的笑容！

本次畢業典禮以美式復古風格為基調，透過正式改制為中山女高的60年代的流行歌曲、明星、服飾等各類元素變換結合，呈現出專屬於本屆畢業生的獨特面貌。會場的主視覺為奔向理想未來的復古敞篷車，所有畢業生帶著典禮開始前才會曝光的驚喜入場券進入包裝為售票亭的入口，祝福大家能夠帶著過去學識，換取通往人生下一階段的入場券。

畢業典禮當天流程表。(照片/中山女高提供)

此外，今年的學生自創畢業歌曲〈湛藍的夢〉，清新的甜美音色也將繚繞悠揚於會場中。曲中調動大量中山女高的生活意象，再現三年的青春與日常，透過輕緩的旋律與聲線，以近乎呢喃的方式細數往昔，讓所有與會嘉賓，都能感受會場意向與歌曲情感的相互渲染，每位畢業生彷彿湛藍大海中的葉葉小船，從今往後，行向各方，各自發光。

除了大學姐蔡總統特別捎來畢業祝福影片，中山大家長張云棻校長將以一身復古而時髦的經典造型登場，帶領中山學子們於傳統風範基石中，變化創新自我風格與價值。125年前，中山女高就是臺灣女子教育的最前端，負有時代的使命；時至今日，師長們仍然孜孜矻矻、薪火相傳，提攜中山學子們走向各領域的最前端。

過去三年，如今燦爛，於是我們膺獲祝福和眾望，於是我們奔向無垠的浩瀚。