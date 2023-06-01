臺北醫學大學今(1)日在雙和醫院舉辦雙和校區啟用暨63周年校慶典禮，現場貴賓雲集，包括副總統賴清德、衛福部政務次長王必勝、教育部高教司長朱俊彰及新北市副市長劉和然等貴賓皆蒞臨致詞。北醫大體系校院主管、校友及各界貴賓逾400人，共同慶賀北醫大啟用雙和校區，未來將成為臺灣生醫科技發展的重要基地。

「大學是教育公民責任的殿堂，醫療是照顧民眾健康福祉的產業。」北醫大董事長陳瑞杰勉勵，北醫大創校63年來，在歷任校長和全體校院同仁的努力下，已發展成擁有一校六院、雙校區的教育醫療體系，培育近5萬名校友，在世界各領域發光發熱。北醫大將持續培育兼具人文關懷、創新能力及國際視野的醫療生技人才，追求卓越永續，發揮北醫大的社會影響力，開啟新的里程碑。

臺北醫學大學今舉辦「雙和校區啟用暨63周年校慶典禮」，與會眾人一同切蛋糕，祝北醫大生日快樂。

北醫大校長林建煌表示，去(2022)年教育部核定臺北醫學大學設立雙和校區，雙和校區是以雙和醫院為主體，包括雙和醫院A、B基地，從雙和醫院第一醫療大樓、第二醫療大樓、行政大樓，到B基地的兩棟新建築–教學研究大樓及生醫科技大樓。兩棟新大樓總樓地板面積近23,000坪，未來將整合基礎與臨床的研究空間及生醫轉譯的空間，藉此促使臨床醫療人員、基礎研究教師及生醫產業有更多的教學研究合作的機會與場域。

雙和校區以美國賓州大學的創新園區為標竿，採Bio-Cluster概念，打造全國唯一，結合醫學大學、醫學中心、生醫產業「三位一體」的雙和生醫園區。進駐五學院包括醫學科技學院、醫學工程學院、公共衛生學院、管理學院及人文暨社會科學院，並設立多個雙和共同研究室與學院位同一樓層，強化基礎與臨床研究空間的整合。另規劃Biodesign Center、生醫加速器、創新育成中心及產業共同研發中心等空間，強化產業鏈結。此外，也打造幸福空間(交誼廳)、健身房、圖書館及醫護與教研(學生)宿舍，兼顧每個人的身心健康。

副總統賴清德勉勵，未來雙和校區(雙和生醫園區)啟用後，除了結合雙和醫院的臨床資源之外，更將透過交通運輸的整體規劃，串連新北中和灰磘產業園區、南港國家生技園區，以及竹北生醫園區、新竹科學園區等，形成一條國家的生技廊帶，可望帶動中永和地區的欣榮與繁華，引領台灣生醫科技的蓬勃發展。

衛福部政務次長王必勝表示，2008年雙和醫院正式開幕，這是台灣醫療史上第一家以BOT方式經營的醫院，回想北醫大發揮愚公移山精神，蓋好雙和醫院，如今B基地兩棟全新大樓也落成啟用，相信未來結合學校與醫院的資源，一定可以發揮1+1>2的影響力。

教育部高教司長朱俊彰說，2022年8月正式核定北醫大設立雙和校區。上月教育部公布高教深耕第二期計畫，臺北醫學大學共獲得2.76億元補助，名列私校第一、全國第10名（一般大學），表現相當亮眼，期許北醫新增雙和校區後，持續深耕創新永續，邁向創新型大學典範。

新北市副市長劉和然指出，國內首家BOT興建的雙和醫院，就位於新北市中、永和地區，15年來照顧當地超過60萬人口的健康，不僅提升當地醫療服務品質，也是守護新北市民健康生活的好夥伴。隨著雙和校區(雙和生醫園區)的啟用，同時結合即將開發位在中和的灰磘產業專用園區，將再次帶動中永和地區的欣榮，也勉勵雙和校區持續整合各界資源，創造醫療生技產業的新契機。

放眼未來，北醫大將持續深化教育、研究、產學、國際、永續及醫療等面向，凝聚學校的創新能力，推動校務發展結合聯合國永續發展目標(SDGs)，並透過環境(E)、社會(S)、治理(G)三個面向，整合一校六附屬醫院資源，邁向國際一流的醫學大學。