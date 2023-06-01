大學學涯應養成必備的國際觀，而在佛光山教團系統下的大學涵蓋全球，包含美國、澳洲、菲律賓、香港、台灣等地，另外還有全球超過三百處的友好交流的姊妹校及企業，只要學生有意願，都能參與交換生、雙聯學位、服務志工等國際相關事務，讓佛大學生海外學習的機會是全台之最。

日前佛光大學姊妹校美國西來大學特地下榻佛大興學會館，5月31日由西來大學校長謝明華領軍教授和圖書館長等人參訪佛光大學，佛大校長何卓飛率副校長傅昭銘、國際長陳尚懋、副國際長徐郁倫、宗教所師長等師長親自接見。首次來訪佛大的謝明華對於佛大的學習環境感到相當喜歡，除了擁有蘭陽平原的百萬美景外，教學環境與資源也相當優質。

佛光大學校長何卓飛表示，目前佛大和美國西來大學合辦「2+2雙聯學制」，並對接多個學系。為了提供兩校有更多互動與學習的機會，此次雙方以台灣的高教挑戰、創新教育模式和國際化合作等議題進行了熱烈交流，加深兩校背景的相互了解。

佛光大學校長何卓飛(左)表示，為了提供兩校有更多互動與學習的機會，此次雙方以台灣的高教挑戰、創新教育模式和國際化合作等議題進行了熱烈交流。(照片/佛光大學提供)

會後佛大國際處特別安排西來大學師長和佛大學生進行交流，包含討論雙學位，分享彼此學校的課程和學術研究領域，以及曾是西來交換生也參與其中，讓彼此了解在不同文化背景的學習和生活經驗，幫助有興趣出國交流的同學們融入當地文化，擴展國際視野。

佛光大學國際處長陳尚懋表示，佛大一直致力於為學生提供多元化的學術環境和國際交流機會，培養具有國際視野和跨文化能力的人才，此次交流不僅豐富學生的學習經驗，也對兩校之間的合作開啟新的篇章。未來將持續推動雙學位計劃的實施，也將有更多形式的合作，讓更多有興趣跨國學習的增加交流的機會。