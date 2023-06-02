2023第六屆芒果要的就是你暑期實習活動，睽違三年重出江湖，本次活動從5月1日啟動徵件至5月30日，短短一個月迴響熱烈。由於各大專校院大三升大四學子實習單位大部分在4月已陸續確認並完成簽約，因此在活動推動部分今年度徵件礙於現況相較於往年較為受阻。主辦單位中華兩岸文經協會表示，雖然各大專校院學子實習呈報已過最佳時間，但還是希望能把這麼難得的實習機會與訊息傳達給同學，所以各校熱情邀約前往說明，陸續舉辦了20場說明會，前往近20間的大專院校進行資訊分享。

經過書面審查，今年度的決審訂於6月10日（週六）於旺旺中時媒體集團中國時報大樓舉辦，競賽規則分為兩大部分，第一部分為即興短影片製作，主題為【用鏡頭捕捉萬華瞬間，秒針下的萬華新視界】，由主辦單位依照報名提供專長進行隨機分組，考驗同學的影片創作能力；第二部分為現場面試，每位學子有【芒果黃金60秒】的時間去表現自己，參賽的同學需要在專業評審面前使出渾身解數，努力挑戰多重關卡，只為了爭取「黃金門票」、獲得實習交流體驗機會。

本次暑期實習活動報名總數近兩百多件，經評委以書面審查選出88名勝出學子將取得黃金海選機會，參加6月10日的決選PK。入圍通知皆已於6月2日以MAIL各別寄出給優勝同學，名單並公布於粉絲專業【芒果要的就是你】。「第六屆芒果要的就是你」湖南衛視暑期自費實習活動」徵選的對象不限科系、大學生及研究生，包含台生、港澳生、在台陸生。本次實習職缺包含，最火的知名節目”你好星期六”導演組、”時光音樂會”策畫組、”披荊斬棘的哥哥”公演組等節目職缺，相關資訊可至「芒果講習所」粉絲團查詢。