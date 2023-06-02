112學年度四技二專甄選入學招生提供43,037名招生名額(含青年儲蓄帳戶組)，完成第一階段報名人數44,420人(含青年儲蓄帳戶組)，每位考生至多可報名6個校系科(組)、學程志願，112學年度共計38,949人(含青年儲蓄帳戶組)通過第一階段篩選，篩選通過率為88%。

第二階段備審資料上傳自112年6月8日10:00起至各校系科(組)、學程所訂截止日21:00止，上傳系統開放時間為每日8：00起至21：00止(首日為10：00起至21：00止)，系統於21：00準時關閉，另第二階段繳費查詢系統獨立為一系統，兩系統作業操作順序互不影響，考生得自行決定操作順序，提醒考生務必於各校所訂截止時間內完成第二階段報名(含備審資料網路上傳)及繳費作業，才算完成第二階段報名。

在「第二階段報名含網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料」各校系科(組)、學程上傳時，考生須就「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，擇一方式繳交學習歷程備審資料。未使用中央資料庫學習歷程檔案之考生，備審資料上傳模式一律為「自行上傳PDF檔案」。

上傳模式一經確定送出後，上傳系統即確定上傳模式，不得再更改，請考生審慎考慮。檔案勾選或上傳後，只要還未執行最後確認動作前，都可以重新上傳更改檔案，但已完成上傳確認後，就不得再重傳更改資料。聯合會也提醒考生，上傳備審資料後，務必再次進入上傳系統，查看校系（組）、學程之確認狀態欄，如果出現「已確認」字樣，才代表已成功完成上傳。若對本項招生有任何疑問，可洽詢技專校院招生委員會聯合會。

電話：(02)2772-5333(代表號)。