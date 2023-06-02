東海大學再次奪下2023年泰晤士「世界大學影響力排名」台灣（非醫藥類）私立大學第一名的佳績，此次東海更在永續發展第7項指標「可負擔的潔淨能源」領域指標以81.5分傲視群倫，奪下全球排名第四名，台灣第一，並同時在永續發展第6項「淨水及衛生」、永續發展第11項指標「永續城市與社區」和永續發展第12項指標「責任消費和生產」三個領域獲得台灣第一。

2023泰晤士「世界大學影響力排名」是以聯合國17項永續發展目標（SDGs）為評估標準，綜合考慮研究、管理、影響範圍和教育等多項領域指標，今年全球共有1591所大學院校來自112個國家地區參與評比。東海大學校長張國恩表示，東海在各項指標表現優異，尤其在SDG7「可負擔的潔淨能源」領域，以81.5分傲視群倫，成為台灣第一名，全球排名第四 ; SDG11「淨水及衛生」獲得83分，全球第20名，在SDG11「永續城市與社區」和SDG12「責任消費和生產」兩個領域分別取得84.3分和83.8分，全球排名分別為第43名和第41名，此次，東海在SDG17項指標中，共計拿下四個第一，凸顯了東海大學在永續發展領域的卓越貢獻。

這次東海大學再次獲得2023年泰晤士「世界大學影響力」的排名成績，不僅連續多年獲得台灣私立大學（非醫藥類）中的第一名，負責推動永續計畫的張嘉修副校長表示，東海能在SDG7「可負擔的潔淨能源」領域獲得全球排名位居第四名的佳績，彰顯了東海在推動永續和促進全球永續發展方面的卓越研究獲得世界肯定。

張嘉修表示，除了東海大學之外，成功大學與陽明交通大學，以及與東海並列全球101-200的臺北醫學大學也有顯著的進步，凸顯了台灣在全球教育領域中的重要地位，尤其台灣的大學是以最少的資源推動永續實在不容易，也再次以優異成績展現了大學在永續發展方面的貢獻。