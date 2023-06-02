新北市教育局日前於板樹體育館辦理推動防制學生藥物濫用「青春拒毒3對3熱血籃球挑戰賽」宣導活動，近百隊伍參與，期藉由籃球競賽體能活動方式培養學生團隊互助合作精神，提供青少年身心、體力抒發之空間，並宣導遠離毒品，建立溫馨和諧之無毒健康校園，共同向毒品說不。

推動防制學生藥物濫用「青春拒毒3對3熱血籃球挑戰賽」宣導活動大合影。(照片/新北教育局提供)

開幕式首先由教育局歐人豪副局長頒發111年「防制學生藥物濫用」績優學校獎座，計有樹林高中、新北高工、華僑高中、安康高中、海山高中、淡水國中、鳳鳴國中、碧華國中及中山國小等9校獲獎，表彰並獎勵積極落實「防制學生藥物濫用」工作成效良好之有功學校，肯定獲獎學校及校園安全實務工作推動的努力不懈，達到激勵士氣、塑造學習典範，進而發揮反毒教育宣導之成效。

歐副局長表示，籃球是一種極具刺激性及團隊配合性的運動，不僅可以讓同學們保持身體健康，也可以增進彼此的情誼。因此，呼籲各位同學們要一起相約來打球，切勿因好奇心，而以身試毒，吸毒除了會對身體健康造成嚴重的損害之外，亦會影響學習成績及生活品質，得不償失。

青春拒毒3對3熱血籃球挑戰賽激烈賽況。(照片/新北教育局提供)

活動除3對3籃球競賽外，另外邀請新北市春暉志工設攤反毒宣導，透過趣味有獎徵答互動方式及闖關遊戲取代以往制式教學模式，藉以提升學生藥物濫用成效及對新興毒品的辨識能力，讓拒毒、識毒知能深植學生心中。經過兩天激烈的比賽，各分組冠軍學校計有高中職男子組-新北高工、高中職女子組-能仁家商、國中男子組-光榮國中及國中女子組-裕德高中(國中部)，共計16支隊伍獲勝。

青春拒毒3對3熱血籃球挑戰賽16支獲勝隊伍合照。(照片/新北教育局提供)

海山高中國中部9年級陳韋仲同學表示，賽前我們很努力的準備，雖然在分組比賽遇到強勁的隊伍，但全隊依然拚盡全力奮戰到最後一刻，雖無緣晉級但雖敗猶榮。而這次活動也讓我們對於毒品的危害性有深刻的印象，因為好奇心而去吸食毒品的話，那就沒有好的身體可以去從事自己喜愛的運動項目。

能仁家商勇奪高中職女子組冠軍，隊員3年級張珮甄同學分享，感謝教育局辦理這麼有意義的活動，當時我們還很擔心報名額滿無法順利參加，也感謝學校教官陪伴我們練球，在經過兩天的激烈奮戰，我們終於獲得勝利。另外在反毒攤位春暉志工引導互動體驗過中，了解毒品不僅會摧毀我們的身體，還會嚴重影響心理健康，因此，我們堅決抵制毒品，還要加入學校反毒志工的行列。

教育局表示，校園防制藥物濫用的工作，必須結合家長、學校、市府網絡單位及民間公益團體反毒力量共同合作，新北市將持續透過多元互動趣味的宣導方式，辦理健康陽光的活動，讓孩子有發揮的舞台，建立正確拒毒觀念，為莘莘學子打造健康無毒的友善校園學習環境。