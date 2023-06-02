此次於真理大學演講廳舉辦的「112年觀光產業雇主座談」由勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署主辦，真大觀光事業學系協辦，活動目的主要加強該系所同學理論與實務的實際應用，以及藉由對旅行業與運輸產業的現況趨勢分析協助其未來的職涯規劃。

上順旅行社董事長李南山表示：「我大概已經走過153個國家，歐洲至少去了一百次，但也因為這些旅行或帶團的經驗，讓我得到許多客戶的讚賞，即便現在可以退休了，還是有好多客戶希望我帶他們出國旅遊。」李南山提醒母校學弟妹工作的熱忱很重要，不管同學想從事旅行業的票務，業務或導遊，一定要對工作有熱情，且自己設計一場家族或朋友的輕旅行來檢視自己的所學。李董事長也強調，來旅行社的消費者都是很快樂的，畢竟大家要出遊都是很開心的，所以那種正向的感染力也會在職場上蔓延，因此可以在這行上班真的是一件很幸福的事。

首都客運總經理李建文長期贊助母校車廂廣告，也熱心參與觀光系的相關活動，李建文表示，當時他就讀淡專(真理大學的前身)的三專，那時英文三年都必修，雖然唸的很辛苦，但也因為這樣培養了自己現在的語文專長，運輸業市政府的特許行業，也因此較旅行業的競爭少，但隨著運輸科技的發達，所以必須滿足消費端的喜好，且隨著市場的需求增添相關設備吸引消費者，因此李建文鼓勵母校學弟妹多留意生活的周遭以利未來的職場競爭力。

真理大學於1966年即設立觀光科，堪稱國內首例，觀光系長期培育優質觀光產業人才，於國內觀光產業占有舉足輕重之地位，提供學子具備觀光專業知識、技能與視野，成為優質的觀光從業人員，也為國內觀光產業的推動盡一份心力。