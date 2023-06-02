6月畢業季到來，代表人才市場將進入第二波的求職、轉職熱潮。近期線上課程平台Hahow好學校針對站內會員進行好人才大調查，蒐集641位使用者回饋，發現高達71.7％的受訪者認為，過去在學校所學的知識技能，僅只有一半可應用在真實職場中，顯示產學間「學用落差」的問題真實存在。

過半受訪者認為學校所學的知識技能，無法完整應用在職場上。(照片/Hahow好學校提供)

在本次Hahow好人才大調查問卷中，超過8成受訪者具備2年以上工作經驗。且根據調查結果顯示，「職場軟實力」（61.6%）與「邏輯思維與問題解決能力」（51.8％），是在職工作者認為最難在學校中學會的知識技能。

Hahow親訪剛入職場一年文組科系畢業的邱小姐，對於學校與職場落差的看法，邱小姐表示，學校學到的內容對工作幾乎沒有幫助，尤其是與同事、主管協作溝通、職場技能與問題解決能力的部分。她提到，在學校習慣找正確答案，或者老師都會直接給正確答案，但缺少培養訂定目標、提出解決方案與團隊討論溝通的能力，只能在進職場後邊做邊學。

過半數的受訪者認為「溝通與問題解決能力」是在學校中最難學習到的事情。(照片/Hahow好學校提供)

上述難以在學校學到的實戰技能，也成為7成受訪者為增進工作實力使用線上課程學習的主因。對此Hahow表示，「工作效率提升（如Notion應用）」、「溝通表達力」課程正是站內熱銷的課程，間接反映出這些技能需求量極高，而求職、工作者也明確知道這些技能的重要性，進而以自學方式彌補學校教育中的不足。

此外，調查報告中也可以看出透過跨領域的線上課程資源，有74.7%的受訪者認為他們能從中獲得工作所需，且過去求學歷程中學不到的事，更有66.1%的受訪者表示，這些學習內容對他們的職涯有幫助，甚至達成找到副業、績效提升、成功轉職等目標。

近75%受訪者認為能夠從線上課程中獲得工作所需的知識與技能。(照片/Hahow好學校提供)

104玩數據2023年4月公布的熱門證照調查指出，TOEIC仍是企業最常見的語言條件，若想進入行銷、社群、電商業界Google Analytics（GA）也是十分熱門的證照之一，但這些為求職加分的條件，卻不是每所學校、科系必考必學的門檻。

因此，與實體課程相比更加實惠方便的線上課程，便成為眾多學生願意花錢投資的新選項。以Hahow來說，英語口說、寫作、商用英語等語言應用課程，都能累積千位以上的學生加入，行銷類別也受到近期Google Analytics即將改版的影響，帶動整體課程銷售表現。

面對即將到來的畢業求職季與「學用落差」問題，Hahow表示已經做好準備，不只能提供新鮮人必學的溝通表達、簡報製作、office 軟體應用等職場技能，近期更上架許多 AI 相關趨勢課程、直播論壇，為不同需求的學習者帶來最新、最實用的知識內容。