南港高工機械科應屆畢業生雙胞胎兄弟檔邱元長、邱元達突破清寒困境，專注學習，112學年度四技二專統一入學測驗加權後總分分別為606與623分，成績優異。兄弟倆自小單親，感情深厚，高中同班一起讀書學習，未來也希望能夠一起進入臺灣科技大學全球發展工程學士學位學程機械工程組。南港高工校友會林國樑理事長特別頒贈獎勵金，肯定兩位積極正向，勤學不輟的精神，也鼓勵所有港工學子見賢思齊，努力拚搏開創未來。

港工機械科雙胞胎兄弟檔邱元長、邱元達在求學過程絕非一路順遂，小時候經常要幫忙母親在市場賣菜，在家裡有空讀書的時候就看到老鼠在腳邊跑來跑去。高一時因為數學基礎不佳，每次考試都想放棄，甚至想高中讀畢業就好了。高二時因機械科老師孫忠義一句話：「你們兩個是可以讀書的料，一定要讀大學！」徹底讓讀書的種子在他們心中植根萌芽。「我們也想變得跟老師一樣強」從此兄弟倆投注心力在最有興趣的科目—機械力學上，有段時間幾乎天天留校請教老師解題，曾經最沒有自信的數學也逐漸變得親近。

邱元長、邱元達於112學年度四技二專統一入學測驗加權後總分分別為606與623分。(照片/南港高工提供)

孫忠義表示：「兩兄弟上課總是低調地默默學習，卻擁有過人的意志力與決心。高三這一年，師長們壓箱寶盡出，甚至把自93年開始的每年模擬考卷提供給兩兄弟研究解題，兩人總是將每張考卷寫得密密麻麻，令我印象深刻。」據悉，孫忠義自高二開始授課，一眼看出兩兄弟天資異稟，兩兄弟下定決心繼續升學之後，奮發圖強，成績一飛衝天。

南港高工校長劉美慧指出，邱元長、邱元達兩兄弟以其正向勵志的故事感動學子，也是港工學弟妹的榜樣，未來在圓夢助學及扶弱就學部分，港工會積極籌畫，集結資源，提供優質穩定的學習環境，打造安心就學的無礙機制。