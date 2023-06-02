教育部體育署1日說明我國組團參賽今(112)年成都世界大學運動會(下稱世大運)情形，本屆共派出212名選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、羽球、網球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、籃球、排球、射擊、划船及武術等16種運動競賽，為我國爭取榮耀。

本屆世大運培訓模式乃延續2017世大運培訓的資源整合模式，以結合2023年杭州亞運培訓計畫為原則辦理，其中田徑、游泳、競技體操、桌球、羽球、擊劍、柔道、跆拳道、射箭、排球、射擊、划船及武術等13種運動，由各單項運動協會結合奧運培訓計畫實施，另外籃球、網球及韻律體操等3種則以2021世大運專案培訓計畫執行，目前各代表隊正在進行最後的總集訓及狀態調整，預計7月23日起陸續出發。

2021成都世大運國手名單公布，體育署洪志昌副署長期盼延續2017臺北世大運的成果，為我國爭取榮耀。(照片/教育部提供)

本屆臺灣代表團計有2020東京奧運奪牌的體操選手李智凱、柔道選手楊勇緯、跆拳道選手羅嘉翎，2018雅加達亞運奪金的射擊選手林穎欣、呂紹全，2019世大運奪金的跆拳道選手蘇柏亞、馬婷霞及射箭選手彭家楙等，體育署期許國家隊優秀選手透過參加世大運蓄積2023杭州亞運參賽能量開拓國際視野，挑戰自我的運動成就。

2021成都世大運國手名單公布，212名選手蓄勢待發。(照片/教育部提供)

本屆世大運原定110年8月18日至29日舉辦，因疫情因素兩度宣布延期，將於今年7月28日至8月8日舉行，因應賽會延期放寬參賽年齡至27歲，為本屆賽事增添挑戰。

體育署期望複製2017年臺北世大運以來的成果；一方面參加世大運為國家隊提供杭州亞運會的賽前調整機會，另一方面則提供奧運國家儲訓選手累積國際參賽經驗及自信。因此，特別期許選手透過世大運階段的洗禮，累積國際綜合性賽會的參賽經驗，為接續而來的2023杭州亞運及2024巴黎奧運奠定成功的基礎。