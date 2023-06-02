為提升英語學習風氣，強化學生英語聽說能力，龍華科技大學應用外語系暨語言中心舉辦「2023全國技專校院線上英語口說競賽」，共有104位大專生進入決賽同場較勁。龍華學子在各校菁英盡出下脫穎而出，總計奪得個人組前3名、團體組2、3名及佳作等10多項大獎，共計65人次獲獎，表現非常優異。

個人賽外語組部分，應外系吳庭宇獲得個人發音總分第一名、陳春旋第二名、李維仁在個人發音及個人總分分獲第二名及第三名佳績，而何冠賢、范伊婷、羅圻翔、黃昱翰、繆宗伯、李庭萱等人則獲得佳作肯定。

在個人賽非外語組個人總分及發音總分項目，機械系五專部游翔筌表現優異，分別奪得個人總分第一名及個人發音總分第二名，國企系蔡汶岑、機械系五專部吳振廷、資管系廖莆典、遊戲系賴音華、文創系邱毓安等人則獲得佳作肯定。

團體賽外語組部分，龍華科大應外系許祖嘉老師指導胡榮堯、吳庭宇、李維仁及李庭萱，榮獲第二名，雷若琬老師指導陳冠宇、林劭璇、葉家佑及羅圻翔獲得第三名，連維志、劉欣旻、朱璽叡、張淑芬、趙娟黛等5位老師指導同學則包辦5組佳作。

語言中心主任林佳平與團體賽外語組第三名同學合影。(照片/龍華科技大學提供)

而在團體賽非外語組，國企系蔡汶岑、電子系孫宗珉、遊戲系賴音華、化材系林承樺跨系組隊榮獲第二名，機械系五專部游翔筌、資管系廖莆典、化材系杜展安、PBL智慧機器人領航專班黎育誠組隊獲得第三名，文創系、機械系、企管系、電子系、機械系五專部等同學則獲得3組佳作肯定。

團體賽非外語組第二名獲獎同學合影。(照片/龍華科技大學提供)

應外系主任徐小惠表示，龍華科大十分重視學子英語能力，提供多元的優質學習資源，多年來持續購置各類語言學習軟體，讓學子隨時隨地皆可上網自主學習。學校並鼓勵同學們積極參與各項語言相關競賽，藉由校際間交流，開拓眼界，不僅精進外語能力，面對全球化競爭，更能拓展國際視野與全球移動力。

龍華科大應外系主任徐小惠 (右)，頒發團體非外語組第一名予游翔筌同學。(照片/龍華科技大學提供)

語言中心主任林佳平則指出，本次競賽使用評分工具為艾爾科技首創的「自動語音分析系統」，比賽分為跟讀、朗讀和對話三種模式，使用者除了單字的發音須正確外，也需要掌握句子的語調、流利度和音量。龍華學子能在此次線上英語口說競賽脫穎而出，為校爭光，顯見已具備良好的英文能力。