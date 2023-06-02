為推動科技教育，由教育部國民及學前教育署主辦、國立科學工藝博物館與國立高雄師範大學共同承辦「2023科技Fun手玩－科技教育嘉年華」活動，於6月3至4日在國立科學工藝博物館舉行，邀集22縣市呈現100所科技中心推動成果，除以靜態及動態多樣性展現科技中心開發之作品、多媒體素材外，藉由嘉年華輕鬆體驗方式，提供高互動性的教具讓民眾感受「動手實作」的趣味，拉近民眾與科技間的距離，一起體驗「做、用、想」的科技精神。

「科技FUN手玩．科技教育嘉年華」讓民眾感受「動手實作」的趣味，拉近民眾與科技間的。(照片/教育部提供)

國教署說明，科技中心是科技領域推動的重要推手，各縣市共成立100間科技中心，扮演垂直與橫向資源整合的重要角色，提供師生研究專題、實作探索、想像及發現的空間，讓科技教育成長茁壯。近年因疫情關係都改以線上方式辦理，今年終於能夠以實體方式，呈現科技科技中心一年來的成果展示活動。

像是臺北市仁愛科技中心「奇幻AR寶盒」實作課程，讓孩子們動手做木製收納盒，以剪影造型的外觀，發揮創意，設計出獨一無二的寶盒，掀開寶盒，看到的是擴增實境技術創造出的奇幻空間，讓小小的盒子裡，蘊藏孩子不同的想像；新北市積穗科技中心「科技魔法師-哈樂怪魔術盒」，現場提供簡易版組裝教材，讓民眾了解3D全息投影的基本原理，以親子共學方式製作創客科學玩具；臺東縣新生科技中心「小小工具達人」，提供親子互動的手做課程，發揮創意製作個人手機架，並提供工具袋讓孩子們回家還是可以動手玩科技。

2023「科技FUN手玩．科技教育嘉年華」主視覺。(照片/教育部提供)

國教署表示，十二年國教課程綱要的科技素養，主要透過專題課程讓學生從生活中發現問題並培養運用科技工具解決的能力，增進學生的運算思維與設計思考的知能，學習的方式也更強調與日常的結合。期待未來學生在科技領域的學習，進行跨領域整合，讓學習成果更可以透過新興科技技術及多元方式來展現。