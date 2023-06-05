由政大EMBA校友會、中國台商投資經營協會、傑出台商聯誼會主辦的「傑出台商論壇暨傑商學新書發表會」4日在台北舉辦，邀請12位大陸傑出台商分享轉型升級、接班傳承經驗。多位從小苦過來的台商皆提到累積福報與感恩。他們表示大陸市場與競爭力皆大，一不小心就會倒閉，除了與時俱進，還要「夠專業」，並能有效整合團隊，才能打國際賽，若要永續經營，回饋社會累積福報很重要。此外，台北經營管理學院每年評選外銷傑出、內銷典範、通路標竿、ESG、創新經營、轉型升級、接班傳承和青年創業等領域的大陸台商，頒發「傑出大陸台商獎」，今年集結12位台商經驗，集結成冊出版新書《傑商學》。

宏智國際集團董事長韓佳宏指出，事業要做大、做好、永續，專業能力非常重要，但專業能力的累積不能只停留在周邊的生活圈、同溫層，而是要走出去才能知道「有沒有競爭力」，也才能夠成長。若要達到永續經營，富不過三代，回饋社會，累積福報也很重要。

傑商學— 智慧新台商共同座談。左起：郭正津、陳本源、簡廷在、黃毓鵬。(攝影/王雅芬)

有迪士尼創意文化推手之稱的豪門國際開發董事長簡廷在以文化科技創意及企業經營理念及管理哲學 ，分享從「寒門」到「豪門」，由「做夢」到「造夢」的創業故事 。台灣從過去農業、工廠，轉型成生技產業、智慧製造等，到現在的數位產業、5G、AI，未來，數位轉型和淨零排放將成為趨勢，台商應積極跟上，同時思考如何結合文化創意，讓台灣從「知識經濟」到「創意經濟」再到「想像力經濟」。簡廷在表示：在企業轉型到數位轉型+淨零排放+ESG 實踐+升級轉型+智慧製造如何運用「三意與十力」打造「ESG未來城、智慧生活 創意文化園區」，發揮「三意力」戰略，打造「ESG未來城—智慧生活創意文化園區」創造地方經濟永續發展智慧城市的競爭力。

諾霸（上海）董事長曾鴻鍊除分享智慧製造產業的接班與傳承同時感謝母校聖約翰科大的培育。(攝影/王雅芬)

運時通家具集團董事長陳燕木、東莞喬鴻鞋業董事長郭正津分享自身接班傳承經驗、治理的企業的SOP與活到老學到老，及回饋社會做善事的重要性。士興國際董事長黃毓鵬提醒想創業者，雖然過去幾年大力倡導創業，但實際上創業並不容易，應立足於專業競爭力。萬德國際董事主席莊文甫分享科技創新經驗及如何活化傳統產業，諾霸（上海）董事長曾鴻鍊除分享智慧製造產業的接班與傳承同時感謝母校聖約翰科大的培育，美喆國際集團董事長陳本源則分享轉型升級經驗。

豪門國際開發董事長簡廷在以文化科技創意及企業經營理念及管理哲學 ，分享從「寒門」到「豪門」，由「做夢」到「造夢」的創業故事 。(攝影/王雅芬)

1 2 位 傑 商 經 營 歷 史 合 計 超 過 4 5 0 年 ，平 均 經 營 期 限 3 8 年 ，實戰經典的新書發表會，讀者可以學習各種經營管理實務及實戰案例 ，包括 :創業者的 人生淬煉 及奮鬥不懈的故事 、如何克服創業過程各種難關 、企業經營策略 、𠆤業經營𠵍學及 經 營 理 念 、 全 球 投 資 佈 局 策 略 、供 應 鏈 韌 性 、 多 品 牌 策 略 、國 際 品 牌 行 銷 策 略 、仚 業各種傳承接班模式、轉型升級 、數位轉型 、淨零排放 、ESG實踐 、危機處理 、人 才培育 、文化創意營運 、團隊管理 、二代分享接班遇到的問題以及如何創新 、開創 大 陸 內 銷 市 場 、企 業 併 購 、國 際 合 資 、綠 色 經 營 、建 廠 實 務 、綠 建 築 、智 慧 製 造 、 產 官 學 研 合 作 、公 益 事 業 、智 慧 製 造 學 院 等 12位傑商智慧凝新與E S G永續新未來！