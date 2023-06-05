大同大學於6月3日舉行畢業典禮，何明果校長在致詞時特別提醒同學，人工智慧是我們的對手，也是隊友。當專業界線越來越模糊時，「態度」比知識更重要，「讓人工智慧幫我們做事，發揮專長，不被專長侷限。」

何明果校長勉勵同學: 態度很重要。(照片/大同大學提供)

何明果校長表示，人生有很多變化跟選擇，他跟同班同學朱成志，一個第一名畢業出國、 一個第一名考進來、後來留在台灣，共同點就是「我們都很努力」，提醒同學努力之外，也用心觀察世界的變化。

畢業生代表事經系林大安同學致詞時說到，四年生活的點滴，有同學一起同甘共苦，老師細心教導和家長支持，「謝謝自己，在這 4 年來沒有放棄，勇往直前，開創人生，讓我們比昨天的自己來的更好。」

德國雙聯學位同學參加畢業典禮。(照片/大同大學提供)

透過雙聯學位來到台灣就讀的德國畢業生代表安娜提到，來大同留學是大學生活最美好的回憶。初來乍到，面臨語言障礙、文化衝擊和不同的生活習慣。這些反而讓她更加堅韌、適應變化。感謝學校教育、並肩作戰的同學，對過去感激同時對未來期待，「迎接人生新的挑戰！」

畢業生致贈學校櫻花樹，象徵十年樹木、百年樹人，校長歡迎同學畢業後可以多回學校走走。