台灣與加拿大合作的「台加2+1雙聯學制」今年已邁入第七年，根據官方統計數據顯示，逾三分之二的畢業生成功進入多倫多大學等世界百大名校，加拿大省英屬哥倫比亞省第73學區教育局官員表示，台灣學生學習成效卓越，通過2＋1課程後雅思成績均達6.0以上，讓加拿大肯定這項國際教育政策的成果。

外交部、教育部和加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）在2021年10月共同發布「雙語教育合作聯合聲明」。聲明指出，台加期待在追求共同利益與價值上增進合作，以協助台灣達成增進雙語化的目標。在此夥伴關係之下，雙方將分享雙語教育最佳做法並強化合作。為了持續推動台加合作，加拿大英屬哥倫比亞省第73學區教育局國際教育官員Kristin Engleson上週抵台，日前與教育局台北辦公室代表簡曉婷，以及國內推動雙聯學制教育的彭博國際文教創辦人許淳琪共同參訪東海大學，並拜訪台中市政府數位局局長林谷隆，並與台中市教育局專委陳雅新、科長李真玲、以及東海大學公共事務處處長黃兆璽進行面對面座談。Kristin Engleson表示，加拿大非常重視台灣，也積極推動「台加雙聯學制」，希望更多優秀的台灣學生可以享受加拿大優質的教育。

加拿大英屬哥倫比亞省第73學區教育局官員拜訪東海大學後，並拜訪台中市政府。(照片/東海大學提供)

台北辦公室代表簡曉婷指出，該制度自創設之初的每年僅有二十名參與雙聯學制的學生，今年已增長至近兩百名。另一項受矚目的焦點，是參與的同學皆能在高二暑假達到雅思6.0以上的成績。令人驚訝的是，去年2022年的畢業生中，每三位學生就有兩位成功進入世界前30名的大學，包括加拿大最好的多倫多大學、加拿大英屬哥倫比亞大學、英國倫敦大學國王學院、澳洲墨爾本大學、澳洲雪梨大學、日本早稻田大學等世界名校，顯示這項學制對於升學的成效相當顯著。疫情結束各國開放邊境，參加雙聯學制的學生數量迅速成長10倍，絕大多數的學生在參與此學制兩年後，其英語能力顯著提升，能達到雅思5.5至6.0的水準，甚至有些學生的英語能力能進步到雅思6.5的程度。