東吳大學於6月4日舉辦畢業典禮，這是睽違三年疫情後，恢復實體的活動，當日連續舉辦三場吸引上千名學生和家長出席，東吳大學法律系畢業生溫冠羽則說，比起去年的線上畢典，今年的實體舉行更有畢業的感覺。

東吳畢業典禮還出現了特別的親友團—橘色霸王龍和宮崎駿電影裏頭的無臉男。(照片/東吳大學提供)

東吳畢業典禮還出現了特別的親友團—橘色霸王龍和宮崎駿電影裏頭的無臉男，頂著30度的高溫，兩位畢業生友人身穿人偶裝現身，雖然汗如雨下，但表示為了給畢業生一個難忘的驚喜，一切付出都很值得！由於造型實在太顯眼，意外成為超人氣的動態景點，不少同學紛紛求同框合照。

大陸畢業生叢弋博表示，台灣特別有人情味，尤其是台中，台中人給予他很多暖心回憶。另一名大陸畢業生孫晉提到，陸生到台灣念書，等於搭起兩岸之間的橋樑，讓雙方更了解彼此的文化，至於美食外交，她首推鹽酥雞，身為東北人的她，過去從沒吃過這麼好吃的炸雞，台灣鹽酥雞的美味令她印象深刻。

東吳一向以文法商著名，但東吳物理系的畢業生也是相當搶手，大學畢業年薪即達到70萬元。(照片/東吳大學提供)

東吳一向以文法商著名，但東吳物理系的畢業生也是相當搶手，大學畢業就可以直接加入全球最大的半導體封裝測試公司日月光半導體以及全球第一大的LED磊晶製造廠晶元光電，兩間知名大廠每年邀請東吳物理師生參訪並且甄才，大學畢業年薪即達到70萬元。

東吳大學校長潘維大致詞。(照片/東吳大學提供)

東吳大學校長潘維大致詞時表示，現在的學生是很幸運的一群，因為有先進科技與良好的物質條件，但同時也是非常辛苦的一代，過去在學校所學，足以讓學生在社會嶄露頭角，然而現在學生所學的專業，可能三年五年，甚至一兩個月就需要重新檢討，或是再學習新的知識，潘維大送給畢業生四大學習法則—終身學習、跨領域學習、跨境學習、跨文化學習。