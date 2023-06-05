國立臺南大學112級畢業典禮於6月4日舉辦畢業典禮，共有1,406位畢業生即將邁向人生的新旅程。南大112級畢業生計有獲博士學位18人、碩士學位454人、學士學位934人，畢業典禮當日活動包含早上的鳴鐘儀式、校園巡禮及祭孔儀典、中午各系所辦理感恩茶會，以及下午正式隆重的畢業典禮，南大在校師生用滿滿的祝福歡送所有畢業生。

鳴鐘儀式為建校百年之紀念鐘樓，彰顯著南大優良傳統之傳承。(照片/國立台南大學提供)

鳴鐘儀式為建校百年之紀念鐘樓，彰顯著南大優良傳統之傳承，每年畢業典禮都邀請退休師長、傑出校友及畢業生代表共同鳴鐘，開啟畢典序幕。接著，由師長帶領畢業生漫步校園，走過紅樓、文薈樓、思誠樓、誠正大樓、格致樓及雅音樓，將南大校園生活點滴場景永留心中。

校園巡禮後，師長帶領畢業生步行前往臺南孔廟，進行南大獨有的「祭孔儀式」。祭孔儀式始自民國38年傳承的畢典儀式，象徵尊賢謝師的優良傳統，今年特別邀請忠義國小佾生演釋六佾舞，向至聖先師孔子獻上最隆重的敬意。並由畢業生代表以清廟之音譜曲吟唱「讀告聖文」，依循古禮行獻貢禮，在國樂社伴奏下，氣氛莊嚴隆重。

黃宗顯校長以校訓期勉畢業生，懷抱感恩之心，終身學習。(照片/國立台南大學提供)

典禮上，前立法院王金平院長、前教育部吳清基部長、前教育部吳鐵雄次長以及校友總會吳東林理事長以等各界貴賓、校友、家長均到場給予畢業生勉勵與祝福。黃宗顯校長以校訓期勉畢業生，懷抱感恩之心，終身學習，秉持「仁智誠正」，實踐美善人生；堅持「勤奮篤實」，開創璀璨未來，祝福所有畢業生前程似錦、展翅高飛。

112級畢業生聯誼會數位學習科技學系許以謙同學帶領所有畢聯會幹部致謝詞，分享在校學習與生活點滴，向所有師長致上最誠摯的感謝與感恩；此外也由6位畢業生代表上台演唱《風箏》一曲，表達畢業的不捨之情。