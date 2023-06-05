新北市112學年度國小暨幼兒園教師甄選於6月4日在新莊國中等7所學校登場，吸引6,825名考生報考，今年度國小暨幼兒園教師缺額共計1,031名，缺額數為全國之冠，積極致力於提升正式教師比例，今年也首次開設本土語類科，並廣開特教缺額，以持續提升新北市教育品質。

教育局長張明文表示，新北市國小暨幼兒園教甄歷年缺額數均為全國之冠，今年缺額高達1,031名，已連續兩年開缺數破千名，期待吸引各地、各類優秀教師報考，提升正式教師比例。

吸引6,825名考生報考，今年度國小暨幼兒園教師缺額共計1,031名，缺額數為全國之冠。(照片/新北市教育局提供)

另外，因應國家語言發展法，新北市積極推動本土語教育，今年首次將本土語文列入甄選類科，開設閩南語教師缺1名，錄取者將成為新北市第1位閩南語正式教師，為本土語教育開啟新的里程碑。

教育局表示，除了正式教師甄選外，近年來也積極與師培大學合作培育公費生，五年內提列近百名公費生缺額，為偏鄉學校提供更優質、穩定的師資，同時也將在暑假規劃完整的新進教師研習，讓所有新北市的教育新血都能在112學年度一開學就能立即上手，順利推動教學工作。

本次教甄初試成績將於112年6月6日（星期二）下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統(https://career.ntpc.edu.tw/)，初試成績複查請考生於6月7日（星期三）上午9時至12時持應試通知單及成績複查申請表至新北市板橋區板橋國小申請複查。初試錄取名單將於6月9日（星期五）下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及板橋國小網站首頁，期待優秀教師一同加入新北市教育的大家庭。