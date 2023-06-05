義守大學今年度舉辦實體畢業典禮，當天畢業生與家長一同出席典禮，現場十分熱鬧。由於前兩年受疫情影響而取消實體畢業典禮，今年義守大學特別邀請前兩屆、近200位畢業校友回娘家，並且上台授證，氣氛相當溫馨與感人。

義守大學畢業典禮設置拍照打卡區，畢業生與家長開心合影留戀，為精彩的大學生活劃下完美的句點(照片/義守大學提供)。

義守大學校長陳振遠表示，畢業典禮是人生中非常重要的時刻，揮別疫情陰霾，全球陸續恢復正常生活，義守大學重啟畢業典禮，更履行承諾，邀請前兩屆無法有實體畢業典禮的校友返校親歷畢業授證儀式。並且勉勵所有畢業生「不要停止讓自己變優秀」，同時送給畢業生人生三大錦囊，正向心念、終身自主學習的處事態度，以及抱持著充滿熱忱、投入、分享的創業家精神；尤其在科技浪潮的襲捲下，必需讓自己如同海綿般吸收知識，跨域學習、充實自我，從現在開始所走的每一步路，都會是往後十年、甚至二十年的重要奠基石，隨時都會有派上用場的時刻。

義守大學畢業典禮3日登場，除了有本國籍畢業生的家長參加外，許多境外畢業生家長出席踴躍，典禮會場盛大且熱鬧(照片/義守大學提供)。

畢業典禮當天，來自國內外的畢業生親友出席踴躍，有來自於印尼、菲律賓、越南、香港和泰國、聖路西亞等國家的家長，甚至還有境外生就讀高中的師長也飄洋過海到義守大學見證學子的蛻變；像是今年畢業於「國際學院」的梁扶西、呂仁良，以及「傳播與設計學院」的巴連法，他們全是來自菲律賓的境外生，不但有家人前來，就連他們曾就讀的描戈律大同中學(Bacolod Tay Tung High School)校長與老師也連袂出席。還有「觀光餐旅學院」餐旅管理學系的周狄恩，他的家人更遠從聖露西亞到義守大學參加畢業典禮，周狄恩的母親非常感動與開心的說，周狄恩很喜歡義守大學，所以一定要飛來參與重要時刻。國際傳媒與娛樂管理學系副主任何姬詩說，義大學子的家長都非常肯定學校給予學生的教學養分，因此境外生家長與當地高中的師長，出席義守大學畢業典禮的情況相當踴躍。

義守大學「原住民族學院」院級畢業典禮，邀請部落祭師與牧師祈福，期許學子為原民文化的傳承而努力(照片/義守大學提供)。

「原住民族學院」在院級畢業典禮上，畢業生穿著族服現身，由部落祭師與牧師祈福開場，除了原民院的畢業生之外，更邀請其他學院的原住民族畢業學生一同參與成年禮儀式，象徵學生在學校經歷專業訓練與品格培育，成為能為部落貢獻能力的人才；與會貴賓、家長與學生們一起圍圈繞場跳大會舞，氣氛更是High到最高點。除此之外，原民學院畢業生除學校的畢業證書外，還有一張族語畢業證書。義守大學校內擁有10學院，其中有來自40多國、近1500位境外生，因此畢業典禮更充分展現多元文化的特色，也為所有畢業生畫下精彩的句點，開啟迎向美好未來的起點。